بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

مصادر: لقاء سيجمع الجولاني ونتنياهو قريباً..ولكن إين؟
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اختراق هام في المحادثات غير المعلنة بين سوريا والكيان الإسرائيلي، حول اتفاق أمني يستند إلى اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 مع تعديلات محدودة، مرجحة توقيعه في القريب العاجل بوساطة أمريكية مكثفة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، نقلاً عن من وصفه "مصدر سوري مقرب من رئيس الإدارة المؤقتة السورية أبو محمد الجولاني"، شهدت الأسابيع الأخيرة تقدماً كبيراً في المفاوضات، مع إمكانية عقد لقاء رفيع المستوى في دولة أوروبية يجمع الجولاني ورئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو لتوقيع الاتفاق، الذي قد يشمل ملحقاً دبلوماسياً إلى جانب الترتيبات الأمنية.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أعلن الشهر الماضي توقع دمشق التوصل إلى اتفاق أمني قبل نهاية العام، دون إنشاء مناطق عازلة جديدة. إلا أن تل أبيب ترفض مطلب دمشق بالانسحاب الكامل من النقاط التي سيطر عليها جيش الإحتلال في الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن أي انسحاب جزئي من النقاط التسع الحالية مشروط باتفاق تطبيع شامل، لا أمني فقط.

في الوقت نفسه، صعد نتنياهو من لهجته ضد الشرع، متهماً إياه بـ"الانتفاخ" بعد زيارته واشنطن، وبمحاولة جلب قوات روسية إلى الحدود، فيما يواصل جيش الإحتلال توغلاته وغاراته داخل الأراضي السورية، مما يثير مخاوف من تعقيد المفاوضات رغم التقدم المعلن.

وتأتي هذه التطورات وسط جهود أمريكية لتهدئة الجبهة الشمالية، مع تأكيد دمشق عدم تشكيلها تهديداً للكيان الإسرائيلي، وركيزتها على إعادة بناء الدولة واستعادة السيادة الكاملة.

