وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

تشاهدون في برنامج بانوراما..

أوكرانيا.. سباق بين الميدان والسياسة

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش
يناقش بانوراما في ملفه على وقع انفجارات متتالية وصفارات إنذار لم تهدأ، دخلت المدن الأوكرانية ليلا طويلا من القصف، تخللته ضربات صاروخية ومسيرات كثيفة، خلفت دمارا في المرافق الحيوية وأعادت مشاهد التصعيد العسكري إلى الواجهة بقوة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة، واستهدفت منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية.

وأضافت أن قواتها صدت هجمات أوكرانية في محيط كوبيانسك وخاركوف، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات الأوكرانية.

في المقابل، أفادت كييف بتعرض العاصمة ومدن أخرى لقصف واسع أدى إلى أضرار كبيرة وانقطاع التدفئة والكهرباء وإصابة مدنيين.

سياسيا، تزامن التصعيد مع حراك دبلوماسي مكثف قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وسط تباين المواقف حول مسار التسوية وشروط إنهاء الحرب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

هل تحدث انفراجة في الحرب الروسية الاوكرانية؟..

جهود دولية مكثفة لوقف الحرب في اوكرانيا

مستشار ألمانيا يحذر: إذا سقطت أوكرانيا فإن روسيا بوتين لن تتوقف

وسط الضغوط الامريكية .. كييف تقدم خطة سلام منقحة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة