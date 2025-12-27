أوكرانيا.. سباق بين الميدان والسياسة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة، واستهدفت منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية.



وأضافت أن قواتها صدت هجمات أوكرانية في محيط كوبيانسك وخاركوف، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات الأوكرانية.



في المقابل، أفادت كييف بتعرض العاصمة ومدن أخرى لقصف واسع أدى إلى أضرار كبيرة وانقطاع التدفئة والكهرباء وإصابة مدنيين.



سياسيا، تزامن التصعيد مع حراك دبلوماسي مكثف قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وسط تباين المواقف حول مسار التسوية وشروط إنهاء الحرب.

