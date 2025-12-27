عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

إنقلاب الصورة..

"داعش" يعود من تحت الرماد.. وأمريكا تحرك اللعبة من جديد!

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش
يتناول برنامج"إنقلاب الصورة"موضوع إحياء ترامب لـ"داعش"مجدداً وهجوم تدمر الذي يعتبر نقطة تحول، وإستنهاض التنظيم لخدمة المصالح ، وإدارة الإرهاب لا محاربته.

كأسطورة طائر الفينيق، داعش يخرج من تحت الرماد. استنهاض "داعش"دون سابق إنذار، وفجأة بدأ الحديث الأمريكي والإسرائيلي والإدارة السورية - جميعهم يتحدثون عن خطر "داعش" وما يمثله من تهديد على سوريا، دون سابق إنذار ودون أي مقدمات.

وبالعودة إلى حقيقة "داعش": من أوجد داعش، لنعود إلى التصريح الأهم من الولايات المتحدة الأمريكية. وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تتحدث بالصوت والصورة - ليس بالذكاء الاصطناعي أو الفوتوشوب - عن حقيقة من أوجد "داعش" ومن دعمه ومن موله.

تصريح كلينتون في تلك الفترة أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأحدث فضيحة حيث خرج دونالد ترامب قائلاً إن هيلاري كلينتون كاذبة وأن أوباما هو من دعم وأسس داعش. هذا اعتراف واضح من الأمريكيين على لسان كلينتون وترامب.



شاهد أيضا.. غارة أمريكية في نيجيريا.. واشنطن توسع نطاق عملياتها ضد داعش



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى تحدث عن قدرات واستعرض "بطولات" القوات الأمريكية، وأنه حمل خريطة وقال إن "داعش" انتهى ولم يعد هناك خطر أو أثر لداعش.

الرئيس ترامب قال إن "داعش" انتهى، لكن كيف انتهى وكيف عاد؟ كيف عاد الأمريكي ليقول إن "داعش" موجود؟ هذا جزء من الكذب والنفاق الأمريكي.

"داعش" في حقيقة الأمر انتهى وقُضي عليه من قبل الشرفاء الذين قتلوه: اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس والحشد الشعبي في العراق. الجميع يذكر المعارك التي شُنت في هذا الإطار ضد تنظيم الدولة الإرهابية "داعش" ، وأيضاً في سوريا على يد الجيش العربي السوري وحزب الله.

فما الذي عاد مما بدا؟ طالما أن هناك تحالفاً دولياً منذ 11 سنة أسسته الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة "داعش" ، وحتى الآن لم ينته داعش. هذا جزء من الاستخدام والنفاق والكذب الأمريكي. والآن يريدون العودة لمحاربة "داعش" من جديد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

