"داعش" يعود من تحت الرماد.. وأمريكا تحرك اللعبة من جديد!

كأسطورة طائر الفينيق، داعش يخرج من تحت الرماد. استنهاض "داعش"دون سابق إنذار، وفجأة بدأ الحديث الأمريكي والإسرائيلي والإدارة السورية - جميعهم يتحدثون عن خطر "داعش" وما يمثله من تهديد على سوريا، دون سابق إنذار ودون أي مقدمات.

وبالعودة إلى حقيقة "داعش": من أوجد داعش، لنعود إلى التصريح الأهم من الولايات المتحدة الأمريكية. وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تتحدث بالصوت والصورة - ليس بالذكاء الاصطناعي أو الفوتوشوب - عن حقيقة من أوجد "داعش" ومن دعمه ومن موله.

تصريح كلينتون في تلك الفترة أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأحدث فضيحة حيث خرج دونالد ترامب قائلاً إن هيلاري كلينتون كاذبة وأن أوباما هو من دعم وأسس داعش. هذا اعتراف واضح من الأمريكيين على لسان كلينتون وترامب.







الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى تحدث عن قدرات واستعرض "بطولات" القوات الأمريكية، وأنه حمل خريطة وقال إن "داعش" انتهى ولم يعد هناك خطر أو أثر لداعش.

الرئيس ترامب قال إن "داعش" انتهى، لكن كيف انتهى وكيف عاد؟ كيف عاد الأمريكي ليقول إن "داعش" موجود؟ هذا جزء من الكذب والنفاق الأمريكي.

"داعش" في حقيقة الأمر انتهى وقُضي عليه من قبل الشرفاء الذين قتلوه: اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس والحشد الشعبي في العراق. الجميع يذكر المعارك التي شُنت في هذا الإطار ضد تنظيم الدولة الإرهابية "داعش" ، وأيضاً في سوريا على يد الجيش العربي السوري وحزب الله.

فما الذي عاد مما بدا؟ طالما أن هناك تحالفاً دولياً منذ 11 سنة أسسته الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة "داعش" ، وحتى الآن لم ينته داعش. هذا جزء من الاستخدام والنفاق والكذب الأمريكي. والآن يريدون العودة لمحاربة "داعش" من جديد.



