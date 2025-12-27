عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

بزشكيان: نحن في حرب شاملة لكن ردنا على أي هجوم سيكون قاسياً

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش
بزشكيان: نحن في حرب شاملة لكن ردنا على أي هجوم سيكون قاسياً
قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية تواجه اليوم "حرباً شاملة" من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال وأوروبا، لكن إذا اعتدوا علينا مرةً أخرى فسيتلقون رداً أقسى.

وفي مقابلة مع موقع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، أوضح بزشكيان في اشارة إلى حرب الـ 12 يوما أن "تقييم الكيان الصهيوني كان أن العدوان على إيران سيؤدي إلى انهيار النظام، لكن ذلك لم يحدث، لأن الشعب وقف إلى جانب النظام".

وأضاف أن "الجبهة الداخلية أظهرت تماسكاً قوياً، فيما جرت إدارة شؤون البلاد بسلاسة ونجاح خلال فترة العدوان".

إقرأ أيضاً..عراقجي: لايران وروسيا مواقف موحدة من سياسات أميركا السلطوية

وتابع الرئيس الإيراني قائلاً: "سنتجاوز الضغوط والعقوبات بقوة، ولا توجد قوة في العالم تستطيع إحباط الشعب الإيراني ومسيرته إذا توحدنا"، مؤكداً أن "وحدة المجتمع الإيراني ستحبط مؤامرات الأعداء بأكملها".

وحول مدى جاهزية القوات المسلحة الايرانية للرد على اي خطأ في الحسابات من قبل العدو اكد الرئيس الايراني ان قواتنا المسلحة تمضي قدماً بقوة والآن هي أكثر قوة مما كانت عليه قبل العدوان رغم المشاكل والقيود المفروضة على البلاد.

وجه بزشكيان تحذيراً مباشراً من أي هجوم جديد على إيران، قائلاً: "إذا اعتدوا علينا مرةً أخرى فسيتلقون رداً أقسى".

ايران تعلن الإكتفاء الذاتي في إنتاج97بالمئة من الأدوية

ايران تعلن الإكتفاء الذاتي في إنتاج97بالمئة من الأدوية

آية الله خاتمي: قوتنا الصاروخية باقية رادعة لكل من يحاول التعرض لنا

آية الله خاتمي: قوتنا الصاروخية باقية رادعة لكل من يحاول التعرض لنا

مع توسيع تجارة الطاقة.. ايران ستتحول لمركز تبادل اقليمي

مع توسيع تجارة الطاقة.. ايران ستتحول لمركز تبادل اقليمي

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة