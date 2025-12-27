بزشكيان: نحن في حرب شاملة لكن ردنا على أي هجوم سيكون قاسياً

وفي مقابلة مع موقع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، أوضح بزشكيان في اشارة إلى حرب الـ 12 يوما أن "تقييم الكيان الصهيوني كان أن العدوان على إيران سيؤدي إلى انهيار النظام، لكن ذلك لم يحدث، لأن الشعب وقف إلى جانب النظام".

وأضاف أن "الجبهة الداخلية أظهرت تماسكاً قوياً، فيما جرت إدارة شؤون البلاد بسلاسة ونجاح خلال فترة العدوان".

وتابع الرئيس الإيراني قائلاً: "سنتجاوز الضغوط والعقوبات بقوة، ولا توجد قوة في العالم تستطيع إحباط الشعب الإيراني ومسيرته إذا توحدنا"، مؤكداً أن "وحدة المجتمع الإيراني ستحبط مؤامرات الأعداء بأكملها".

وحول مدى جاهزية القوات المسلحة الايرانية للرد على اي خطأ في الحسابات من قبل العدو اكد الرئيس الايراني ان قواتنا المسلحة تمضي قدماً بقوة والآن هي أكثر قوة مما كانت عليه قبل العدوان رغم المشاكل والقيود المفروضة على البلاد.

وجه بزشكيان تحذيراً مباشراً من أي هجوم جديد على إيران، قائلاً: "إذا اعتدوا علينا مرةً أخرى فسيتلقون رداً أقسى".