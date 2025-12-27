عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

عراقجي:لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش
عراقجي:لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التأكيد على المبدأين الأساسيين لسياسة الجمهورية الإسلامية في الملف النووي، قائلاً إن إيران ملتزمة تماماً بسلمية برنامجها النووي ولن تسعى أبداً لامتلاك سلاح نووي، مستنداً في ذلك إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية التي تحرم إنتاج أو امتلاك أو استخدام هذا السلاح.

وادلى وزير الخارجية الايراني، بهذا التصريح امام اجتماع لطلاب جامعة ميغيمو الروسية، وذلك على امتداد زيارته الاخيرة لموسكو.

وأضاف عراقجي أن المبدأ الثاني الذي لن تتنازل عنه طهران هو الحق المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكداً أن إيران لن تتراجع عن هذا الحق.

واكد، أنه إذا كان هناك توافق على هذين المبدأين، فإن إمكان الدبلوماسية والتفاوض يكون متاحًا أيضًا؛ أما لو كان الطرف المقابل يسعى إلى فرض آرائه، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة حاليًا إذ إنها لا تبحث عن تفاوض بل عن إملاءات، فإن الحوار سيكون بلا معنى وغير ممكن.

وتابع وزير الخارجية : لكن اذا ما توفرت الجاهزية لإجراء مفاوضات عادلة ومتوازنة، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستقوم بدراسة الأمر.

ومضى وزير الخارجية الى القول : إن إيران عضو ملتزم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT، كما إن منشآتنا النووية التي تعرضت للهجوم كانت خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

واردف قائلا: كما نلتزم بتعهداتنا في إطار معاهدة عدم الانتشار، فإننا نصر أيضًا على استيفاء حقوقنا، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتخصيب اليورانيوم، وليس لدينا أي نية للتخلي عن هذا الحق.

من جانب اخر، اعتبر عراقجي أن أحد مجالات التعاون بين إيران وروسيا هو مجال الطاقة، قائلا : إن هذا التعاون واسع جدًا ويشمل كلاً من النفط والغاز.

35 قضية تجسس إيراني في كيان الاحتلال وجنود يسربون الأسرار

وتحدث عراقجي أيضًا عن التعاون النووي بين البلدين، قائلاً : إن محطة بوشهر النووية (جنوب ايران)، التي شيد طورها الأول من قبل روسيا، تشكل أحد رموز العلاقات بين إيران وروسيا< مبينا انه يجري حاليًا التفاوض والتصميم بشأن الطورين الثاني والثالث من هذه المحطة.

كما نوه الى محطة هرمز النووية، والتي تم بناؤها من قبل القطاع الخاص في إيران، مؤكدا بانه يمكن تعريف هذا المشروع أيضًا ضمن إطار التعاون بين إيران وروسيا، ولفت الى انه "وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الطاقة النووية الإيرانية وشركة «روساتوم»، جرى استشراف مجالات تعاون واسعة بين البلدين، وسنمضي قدمًا في هذا المسار".

