حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

واعتبر حزب الله في بيان يوم السبت، أن "الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت الله تعكس هوية هؤلاء القتلة الذين لا يؤمنون بالحرمات ‌والتنوع الفكري والديني، ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، خدمة للمشاريع الأميركية ‌والإسرائيلية".‌

ودعا حزب الله، إلى "كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم". ‌

وتقدم حزب الله في بيانه، من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة؛ سائلًا الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‌وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار. ‌