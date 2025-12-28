عاجل:
السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٥٨ بتوقيت غرينتش
مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة
شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة احتجاجية رفضًا لاستمرار انتهاكات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمّع مئات المتظاهرين في ساحة أودينبلان وسط ستوكهولم، استجابة لدعوات أطلقتها منظمات عدة من المجتمع المدني، احتجاجًا على مواصلة جيش العدو الإسرائيلي استهداف قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بمقتل الأطفال في غزة، وقصف المدارس والمشافي، مطالبين بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وإنهاء المجاعة المتفاقمة في القطاع.

كما دعا المحتجون إلى وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، مطالبين الحكومة السويدية بإنهاء تصدير وبيع السلاح لإسرائيل.

وبحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مئات الخروقات، أسفرت عن اسشهاد 414 فلسطينيًا وإصابة 1142 آخرين.

وكان الاتفاق قد أنهى حرب إبادة جماعية شنّها الكيان الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت نحو عامين، خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

