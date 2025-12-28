عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوروبا بالذات باتت العقبة الرئيسية أمام تحقيق التسوية ونشر السلام في أوكرانيا.

وأشار لافروف في مقابلة مع وكالة تاس، إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي خططه للاستعداد للحرب مع روسيا، ولذا بات واضحا أن بروكسل بالذات باتت العقبة الرئيسية أمام السلام.

وأضاف الوزير: "بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام. إنهم لا يخفون خططهم للاستعداد للحرب مع روسيا".

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه قبل أيام قليلة، حاول الاتحاد الأوروبي "فرض قرار بنقل احتياطيات العملة الروسية المجمدة في بلجيكا إلى نظام زيلينسكي".

ونوه الوزير لافروف بأن هذه المحاولات تكللت بالفشل.

في وقت سابق من هذا الشهر، اختتمت قمة في بروكسل حيث قرر خلالها الاتحاد الأوروبي مؤقتا التخلي عن مصادرة الأصول الروسية، واتخذ قرار بتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة، وأفادت التقارير بأن هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان القرض.

أوكرانيا تعلن رسميا انسحابها من مدينة 'سيفيرسك' في 'دونيتسك'

ويتكوف يعلق على المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا

روسيا ترفض التعديلات الأوروبية-الأوكرانية على الخطة الأمريكية

عقبات تحبط خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف