زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

يأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية لأزمة الأوكرانية. وقد سبق أن أفاد الكرملين بأن روسيا "تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج"، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات التحضيرية رفيعة المستوى ففي 20-21 ديسمبر أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف مفاوضات في ميامي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس السابق جاريد كوشنر.

وفي 2 ديسمبر استقبل الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لمناقشة خطة السلام الأمريكية، والتي تضم 27 نقطة مقسمة إلى أربع حزم للمناقشة المنفصلة.

هذا وأعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن تقييمه الإيجابي لمحادثات الكرملين، واصفا إياها بأنها "بالبناءة والمفيدة"، مع الإشارة إلى أن "نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها تأثير إيجابي على سير وطبيعة المفاوضات".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن "مجال حرية اتخاذ القرارات لكييف يتقلص خلال العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية"، معتبرا أن هذا الضغط العسكري يهدف إلى "إجبار النظام في كييف على حل سلمي"، وأن استمرار القتال "لا معنى له وخطر" على السلطات الأوكرانية.