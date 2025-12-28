عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٢:١١ بتوقيت غرينتش
زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب
أعلنت مصادر خبرية عن وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تمهيدا للقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد في فلوريدا.

يأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية لأزمة الأوكرانية. وقد سبق أن أفاد الكرملين بأن روسيا "تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج"، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات التحضيرية رفيعة المستوى ففي 20-21 ديسمبر أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف مفاوضات في ميامي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس السابق جاريد كوشنر.

وفي 2 ديسمبر استقبل الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لمناقشة خطة السلام الأمريكية، والتي تضم 27 نقطة مقسمة إلى أربع حزم للمناقشة المنفصلة.

هذا وأعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن تقييمه الإيجابي لمحادثات الكرملين، واصفا إياها بأنها "بالبناءة والمفيدة"، مع الإشارة إلى أن "نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها تأثير إيجابي على سير وطبيعة المفاوضات".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن "مجال حرية اتخاذ القرارات لكييف يتقلص خلال العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية"، معتبرا أن هذا الضغط العسكري يهدف إلى "إجبار النظام في كييف على حل سلمي"، وأن استمرار القتال "لا معنى له وخطر" على السلطات الأوكرانية.

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

ويتكوف يعلق على المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا

عقبات تحبط خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا.. تقدم تفاوضي حذر وسط اشتداد المعارك في الميدان

روبيو: لا تزال أصعب قضايا تسوية أزمة أوكرانيا عالقة دون حل

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة