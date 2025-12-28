عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش
السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء السبت، أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء قوات أجنبية في العراق والدستور ينص على عدم وجود سلاح خارج القوات الأمنية.

وأضاف السوداني أن هذا الملف من الاستحقاقات القادمة وكل الأطراف الوطنية متفقة على معالجته.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بغداد تتابع الوضع الأمني في سوريا التي تشهد تناميا لعصابات "داعش" وأنه تم تنفيذ عمليات مشتركة داخل الأراضي السورية.

وصرح السوداني بأن العلاقات العراقية - السورية مستمرة على أساس مصلحة استراتيجية مشتركة، موضحا أن لديهم تواصل وأنهم شكلوا لجنة تنسيق أمنية ثنائية وهي مستمرة بعملها حتى الآن.

وقال: "تحدثنا مع الجانب السوري بضرورة بناء عملية سياسية شاملة تستوعب جميع الأطياف مع إصدار موقف واضح بنبذ الإرهاب وداعش والتطرف".

وأشار إلى أن "العراق حريص على وحدة وسلامة الأراضي السورية ولدينا فرص كبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي ومنها خط كركوك - بانياس لتصدير النفط".

وتابع السوداني قائلا: "خلال أيام ستستلم قواتنا المسلحة قاعدة عين الأسد (من القوات الأمريكية) بالكامل، والمرحلة الثانية تتعلق بقاعدة حرير".

وشدد رئيس الحكومة على أن بغداد لا تخضع لأي آراء أو رغبات أو أمزجة الآخرين، موضحا أن مشاكل العراق تحل بالقرار العراقي فقط، وهو الأسلوب الأمثل.

ولفت في السياق إلى أن الجانب الأمريكي يتفهم هذا الأمر وهو حريص على استقرار العراق.

