عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

تصريحات مفاجئة لإعلامي أميركي شهير عن الدعاية الإسرائيلية ضد المسلمين

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصريحات مفاجئة لإعلامي أميركي شهير عن الدعاية الإسرائيلية ضد المسلمين
أكد الإعلامي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون أن تصوير ما يُسمّى «الإسلام الراديكالي» بوصفه التهديد الأكبر للولايات المتحدة هو نتاج حملة دعائية تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف ربط أعداء كيان الاحتلال بأعداء واشنطن.

وفي مقابلة مع مجلة The American Conservative، دافع كارلسون عن التصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمر AmericaFest، والذي نظمته منظمة Turning Point USA في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، مؤكدًا أن «كره المسلمين» يمثل «عملية نفسية كلاسيكية» تُستخدم لتبرير سياسات خارجية تخدم مصالح الكيان الإسرائيلي.

وأوضح كارلسون أنه لا يعرف أي أمريكي قُتل على يد ما وصف بـ«الإسلام الراديكالي» خلال العقود الماضية، في حين يعرف كثيرين فقدوا حياتهم بسبب المخدرات، أو خسروا وظائفهم، أو تعرضوا لانهيارات اجتماعية ونفسية نتيجة الإدمان الرقمي وانتشار الإباحية.

وأشار إلى أن المجتمع الأمريكي يتعرض، بحسب تعبيره، لـ«تدمير واسع النطاق» لا علاقة له بالإسلام، معتبرًا أن منصات مثل OnlyFans تشكل خطرًا أكبر على النسيج الاجتماعي الأمريكي من أي تهديد خارجي، داعيًا إلى محاسبة الأفراد على أفعالهم لا الجماعات على هويتهم الدينية.

وأثارت تصريحات كارلسون جدلًا واسعًا داخل الأوساط المحافظة الأمريكية، حيث تعرض لانتقادات حادة من شخصيات بارزة، من بينها بن شابيرو و**ميغان مكين**، اللذان اتهمـاه بالتقليل من خطر الإرهاب ومعاداة السامية، كما منحته منظمة يهودية جائزة ساخرة بعنوان "معادي السامية للعام".

وفي سياق متصل، شدد كارلسون على أن التحالف الأمريكي مع اسرائيل بات يشكل «عبئًا على المصالح الأمريكية»، في وقت أظهرت استطلاعات للرأي أُجريت خلال المؤتمر نفسه تصنيف «الإسلام الراديكالي» كأكبر تهديد للولايات المتحدة.

ايضا.. عاصفة إدانات بعد الاعتراف بـ"صومالي لاند"واجتماع طارئ غداً

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد كارلسون انتقاداته للاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الحرب بأنها «إبادة جماعية»، ومتهمًا سلطات الاحتلال بقتل الصحفيين عمدًا لإخفاء الجرائم المرتكبة، ومؤكدًا أن الدعم الأمريكي غير المشروط لتل أبيب يجعل واشنطن شريكًا في المسؤولية عما يجري في غزة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

غارة أمريكية في نيجيريا.. واشنطن توسع نطاق عملياتها ضد داعش

غارة أمريكية في نيجيريا.. واشنطن توسع نطاق عملياتها ضد داعش

الضغوط الدولية تتصاعد لمحاسبة الاحتلال على جرائم غزة

الضغوط الدولية تتصاعد لمحاسبة الاحتلال على جرائم غزة

التهويل الإسرائيلي ضد إيران.. ورقة نتنياهو للهروب من أزماته!

التهويل الإسرائيلي ضد إيران.. ورقة نتنياهو للهروب من أزماته!

0% ...

آخرالاخبار

وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر

رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان

رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة

أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان

قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.

رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان

مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الأكثر مشاهدة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة