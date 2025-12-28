بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

في توقيت سياسي بالغ الحساسية، تتجه الأنظار إلى ولاية فلوريدا الأميركية حيث يُرتقب لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسط تطورات متسارعة تتعلق بملف العدوان على غزة ومستقبل اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب منذ بداية العام، في وقت تكثف فيه إدارة ترامب، إلى جانب وسطاء إقليميين، مساعيها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس في قطاع غزة.

وسيتصدر مستقبل اتفاق غزة جدول أعمال اللقاء وفق القناة الـ14 الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تل أبيب تعارض الضغوط الرامية إلى تسريع إعادة إعمار القطاع، وتربط أي تقدم بنزع سلاح حماس بالكامل.

