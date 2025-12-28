عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:١١ بتوقيت غرينتش
يتوجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، في وقت تتصاعد المخاوف من تعثر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما تعاني آلاف العائلات النازحة من رياح وأمطار غزيرة.

في توقيت سياسي بالغ الحساسية، تتجه الأنظار إلى ولاية فلوريدا الأميركية حيث يُرتقب لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسط تطورات متسارعة تتعلق بملف العدوان على غزة ومستقبل اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب منذ بداية العام، في وقت تكثف فيه إدارة ترامب، إلى جانب وسطاء إقليميين، مساعيها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس في قطاع غزة.

وسيتصدر مستقبل اتفاق غزة جدول أعمال اللقاء وفق القناة الـ14 الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تل أبيب تعارض الضغوط الرامية إلى تسريع إعادة إعمار القطاع، وتربط أي تقدم بنزع سلاح حماس بالكامل.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

