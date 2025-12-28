عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

نتنياهو في واشنطن لطلب "الضوء الأخضر" بشأن إيران وملف غزة

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش
نتنياهو في واشنطن لطلب
توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الأحد إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستمر نحو خمسة أيام، للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وطلب "الضوء الأخضر" بشأن إيران وملف غزة.

وأفادت إذاعة الاحتلال بأن نتنياهو سيجري لقاءً مساء غد الاثنين مع ترامب، إضافة إلى اجتماعات مع وزير الخارجية ماركو روبيو وشخصيات إنجيلية، وفعالية في كنيس يهودي بمدينة ميامي.

وبحسب الإذاعة، من المتوقع أن يقدم نتنياهو خلال اللقاء أدلة على ما وصفه بإحياء إيران برنامجها الصاروخي الباليستي وإعادة بناء دفاعاتها الجوية، معتبرًا ذلك تهديدًا أكثر إلحاحًا من البرنامج النووي، كما ستتم مناقشة طلبه الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي لشن هجوم محتمل على إيران.

وفيما يخص ملف غزة، سيؤكد نتنياهو رفض "إسرائيل" الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب إلا بعد تسليم حركة حماس أسلحتها كاملة ودفن الرهينة الأخير ران غويلي في "إسرائيل".

شاهد.. بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

وتأتي هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو هذا العام، وسط ضغوط داخلية لتحويل التركيز من غزة نحو إيران، مع استمرار التأكيد على شروط إسرائيل في خطة إعادة تشكيل الواقع في غزة تحت إشراف ما يعرف بـ"مجلس السلام".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

اختراق «حنظلة» يربك تل أبيب.. مكتب نتنياهو يتخبط بين النفي والتحقيق + فيديو

اختراق «حنظلة» يربك تل أبيب.. مكتب نتنياهو يتخبط بين النفي والتحقيق + فيديو

0% ...

آخرالاخبار

وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر

رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان

رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة

أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان

قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.

رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان

مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الأكثر مشاهدة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة