نتنياهو في واشنطن لطلب "الضوء الأخضر" بشأن إيران وملف غزة

وأفادت إذاعة الاحتلال بأن نتنياهو سيجري لقاءً مساء غد الاثنين مع ترامب، إضافة إلى اجتماعات مع وزير الخارجية ماركو روبيو وشخصيات إنجيلية، وفعالية في كنيس يهودي بمدينة ميامي.

وبحسب الإذاعة، من المتوقع أن يقدم نتنياهو خلال اللقاء أدلة على ما وصفه بإحياء إيران برنامجها الصاروخي الباليستي وإعادة بناء دفاعاتها الجوية، معتبرًا ذلك تهديدًا أكثر إلحاحًا من البرنامج النووي، كما ستتم مناقشة طلبه الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي لشن هجوم محتمل على إيران.

وفيما يخص ملف غزة، سيؤكد نتنياهو رفض "إسرائيل" الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب إلا بعد تسليم حركة حماس أسلحتها كاملة ودفن الرهينة الأخير ران غويلي في "إسرائيل".

وتأتي هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو هذا العام، وسط ضغوط داخلية لتحويل التركيز من غزة نحو إيران، مع استمرار التأكيد على شروط إسرائيل في خطة إعادة تشكيل الواقع في غزة تحت إشراف ما يعرف بـ"مجلس السلام".