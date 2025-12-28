عاجل:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال
وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة شعبنا وليست ممرا للوصاية
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: نريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية
لقيادي بحركة حماس محمود مرداوي: الاحتلال لا يلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا يزال يمارس سياساته في القتل والتجويع
قناة كان العبرية: بعد اختراق هاتفه، جهاز الأمن العام (الشاباك) يعقد جلسة إحاطة أمنية لرئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت".
ترامب: نحن في المراحل النهائية للمفاوضات والحرب بأوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن
ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق وسأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد الاجتماع مع زيلنسكي
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان

العالم ينقلب على"إسرائيل".. أسوأ سمعة دولية منذ 20 عاماً!

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش
كشف مؤشر السمعة العالمي لعام 2025 عن تراجع غير مسبوق في صورة الكيان الإسرائيلي دولياً، بعد أن حل في قاع الترتيب العالمي للعام الثاني على التوالي، مسجلاً أكبر انخفاض منذ إطلاق المؤشر قبل أكثر من عشرين عاماً.

وأشار التقرير، الذي استند إلى استطلاع آراء عشرات الآلاف من المشاركين في دول تمثل أغلب سكان العالم، إلى أن الانتقادات لم تعد موجهة للحكومة أو السياسات فقط، بل امتدت لتشمل المجتمع الإسرائيلي ككل في ظل تداعيات الحرب على غزة.

وقال منير الغول وهو باحث في الشأن الإسرائيلي:سجلت "إسرائيل" تراجعاً حاداً في سمعتها الدولية للعام الثاني على التوالي وذلك بنسبة كبيرة جداً. وفي المؤشر الدولي الذي يضم حوالي خمسين دولة، احتلت "إسرائيل" المرتبة قبل الأخيرة، وهذا أمر لم يحدث من قبل.

وبحسب المؤشر، سجل الكيان الإسرائيلي نتائج متدنية في معظم المعايير، بما في ذلك الحوكمة والصورة العامة والتجربة الاجتماعية، بينما تصدرت دول مثل كندا وألمانيا واليابان المراتب الأولى.

ولفتت الدراسة أيضاً إلى أن فئة الشباب في الدول الغربية أظهرت مواقف أكثر سلبية، معتبرة أن تل أبيب باتت بعيدة عن القيم التي تروج لها، مما انعكس في تصاعد دعوات المقاطعة وزيادة العزلة الدولية بسبب سلوك الحكومة اليمينية المتطرفة.



شاهد أيضا.. بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

وقال أحمد الصفدي وهو محلل سياسي: تراجعت السردية الإسرائيلية وضعف طرح مكافحة اللاسامية نتيجة سلوكها في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية واستهداف الضفة الغربية والقدس بهدم المنازل، فتراجعت سمعتها وباتت محاصرة من قبل الشباب الأوروبي وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحذر معدو التقرير من أن هذا التراجع في السمعة تحول إلى ضرر اقتصادي مباشر يشمل تراجع الاستثمارات والسياحة والصادرات، في وقت يواجه فيه الكيان الإسرائيلي تحدياً متصاعداً في استعادة صورته أمام الرأي العام العالمي.

في ظل هذا التراجع في السمعة الدولية، تبدو تل أبيب أمام تحد متصاعد لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد ومكانتها الدولية، وسط تساؤلات حول قدرتها على وقف هذا التدهور.

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره السعودي حول الأوضاع في اليمن

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران