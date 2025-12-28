عاجل:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال
وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة شعبنا وليست ممرا للوصاية
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: نريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية
لقيادي بحركة حماس محمود مرداوي: الاحتلال لا يلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا يزال يمارس سياساته في القتل والتجويع
قناة كان العبرية: بعد اختراق هاتفه، جهاز الأمن العام (الشاباك) يعقد جلسة إحاطة أمنية لرئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت".
ترامب: نحن في المراحل النهائية للمفاوضات والحرب بأوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن
ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق وسأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد الاجتماع مع زيلنسكي
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان

بالفيديو..

رغم الحصار.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية وتعانق الفضاء من جديد

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش
الأقمار الصناعية الإيرانية تعانق الفضاء من جديد.. ثلاثة أقمار أطلقتها منظمة الفضاء الإيرانية بواسطة صاروخ سويوز الروسي من قاعدة فوستوتشني الفضائية في روسيا .

عملية الإطلاق هذه التي جرت في مدار قريب من الأرض على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر، تعد أحد أهم الأحداث الفضائية في إيران هذا العام، وستمكن من التشغيل المتزامن لعدة أقمار صناعية محلية الصنع في مختلف مجالات الخدمات والبنية التحتية والإدارة.

بايا هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد بدقة تصوير عالية بني بمشاركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية. ويستطيع التصوير بدقة تصل إلى خمسة 5 أمتار في الوضع أحادي الطيف وعشرة 10 أمتار في الوضع الملون، وهو مصمم لتطبيقات متنوعة تشمل إدارة الموارد المائية والزراعة والرصد البيئي ورسم الخرائط ورصد المخاطر الطبيعية.

ظفر اثنين يعد نسخة مطورة من قمر ظفر، وقد صمم وبني بالتعاون مع جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، ويستخدم أنظمة فرعية وحمولات مطورة، ويضطلع بمهام في مجال الاستشعار عن بعد وجمع البيانات التطبيقية لرصد الموارد الطبيعية وإدارة الأراضي.

كوثر المطور وهو قمر تم تطويره استكمالا للأجيال السابقة من هذه العائلة من الأقمار الصناعية، بهدف جمع البيانات التشغيلية ورصد الأراضي الزراعية ودعم التطبيقات المتعلقة بإنترنت الأشياء.

وخلال حفل اطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة شدد وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي على أهمية هذه المشاريع لإيران مشيرا إلى أن استخدام إمكانيات خدمات الأقمار الصناعية سيحدث تغييرا كبيرا فيها.

شاهد أيضا.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح لوضعها في المدار الشمسي

وقال ستار هاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني: شهدنا اليوم لحظة تاريخية. فبإطلاق ثلاثة أقمار صناعية إلى مدار الأرض، تم اتخاذ خطوة هامة نحو تطوير صناعة الفضاء في البلاد. ويبشر هذا الإجراء بأحداث مميزة في المستقبل ستكون فعالة بشكل خاص في مجالات متنوعة مثل الزراعة، وتحسين البنية التحتية للاتصالات، وتطبيق التقنيات الحديثة في البلاد.

من جانبه أشاد محرم غياثوند، رئيس المجموعة الفضائية الإيرانية، بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الفضاء الإيرانية في تطوير صناعة الفضاء في البلاد.

وقال محرم غياثوند رئيس المجموعة الفضائية الإيرانية : لقد تم تمهيد هذا الطريق بفضل مثابرة متخصصي منظمة الفضاء الإيرانية والدعم الإداري المتواصل، ونشهد اليوم دخول البلاد بجدية أكبر إلى المراحل التشغيلية لصناعة الفضاء.

وبهذا الشكل تخطو إيران خطوة جديدة وكبيرة نحو عالم الفضاء لتؤكد مرة أخرى أن الحصار والضغوط السياسية والإقتصادية والعسكرية لم تمنعها من الوصول إلى مراحل متقدمة من التطور التكنولوجي. وتعكس الخطوة كذلك تعاونا استراتيجيا أوسع في العلاقات الفضائية بين طهران وموسكو

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

