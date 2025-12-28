رغم الحصار.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية وتعانق الفضاء من جديد

عملية الإطلاق هذه التي جرت في مدار قريب من الأرض على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر، تعد أحد أهم الأحداث الفضائية في إيران هذا العام، وستمكن من التشغيل المتزامن لعدة أقمار صناعية محلية الصنع في مختلف مجالات الخدمات والبنية التحتية والإدارة.

بايا هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد بدقة تصوير عالية بني بمشاركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية. ويستطيع التصوير بدقة تصل إلى خمسة 5 أمتار في الوضع أحادي الطيف وعشرة 10 أمتار في الوضع الملون، وهو مصمم لتطبيقات متنوعة تشمل إدارة الموارد المائية والزراعة والرصد البيئي ورسم الخرائط ورصد المخاطر الطبيعية.

ظفر اثنين يعد نسخة مطورة من قمر ظفر، وقد صمم وبني بالتعاون مع جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، ويستخدم أنظمة فرعية وحمولات مطورة، ويضطلع بمهام في مجال الاستشعار عن بعد وجمع البيانات التطبيقية لرصد الموارد الطبيعية وإدارة الأراضي.

كوثر المطور وهو قمر تم تطويره استكمالا للأجيال السابقة من هذه العائلة من الأقمار الصناعية، بهدف جمع البيانات التشغيلية ورصد الأراضي الزراعية ودعم التطبيقات المتعلقة بإنترنت الأشياء.

وخلال حفل اطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة شدد وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي على أهمية هذه المشاريع لإيران مشيرا إلى أن استخدام إمكانيات خدمات الأقمار الصناعية سيحدث تغييرا كبيرا فيها.



وقال ستار هاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني: شهدنا اليوم لحظة تاريخية. فبإطلاق ثلاثة أقمار صناعية إلى مدار الأرض، تم اتخاذ خطوة هامة نحو تطوير صناعة الفضاء في البلاد. ويبشر هذا الإجراء بأحداث مميزة في المستقبل ستكون فعالة بشكل خاص في مجالات متنوعة مثل الزراعة، وتحسين البنية التحتية للاتصالات، وتطبيق التقنيات الحديثة في البلاد.

من جانبه أشاد محرم غياثوند، رئيس المجموعة الفضائية الإيرانية، بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الفضاء الإيرانية في تطوير صناعة الفضاء في البلاد.



وقال محرم غياثوند رئيس المجموعة الفضائية الإيرانية : لقد تم تمهيد هذا الطريق بفضل مثابرة متخصصي منظمة الفضاء الإيرانية والدعم الإداري المتواصل، ونشهد اليوم دخول البلاد بجدية أكبر إلى المراحل التشغيلية لصناعة الفضاء.

وبهذا الشكل تخطو إيران خطوة جديدة وكبيرة نحو عالم الفضاء لتؤكد مرة أخرى أن الحصار والضغوط السياسية والإقتصادية والعسكرية لم تمنعها من الوصول إلى مراحل متقدمة من التطور التكنولوجي. وتعكس الخطوة كذلك تعاونا استراتيجيا أوسع في العلاقات الفضائية بين طهران وموسكو



التفاصيل في الفيديو المرفق ...