وجاء التقرير العبري بعد ما ذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة اليونانية قبل ايام ، أن البلاد أبرمت اتفاقيات عسكرية بين قبرص و"إسرائيل".

وأوضح البيان أن اليونان وقعت "خطة عمل مشتركة" مع كل من إدارة جنوب قبرص اليونانية و"إسرائيل"، كما وقعت مع تل أبيب "برنامج التعاون الدفاعي" لعام 2026.

وحسب البيان، تنص هذه الاتفاقيات على إجراء مناورات بين وحدات مختلفة، وتنظيم تدريبات مشتركة للقوات الخاصة، وعقد لقاءات رفيعة المستوى، إضافة إلى التشاور بين الأطراف في القضايا ذات المنفعة المتبادلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين الأطراف الثلاثة.

يأتي الإعلان عن الاتفاقيات عقب قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزعيم إدارة جنوب قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس الاثنين، في القدس المحتلة.