عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

جيروزاليم بوست: توقيع خطة العمل للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص و"إسرائيل"

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش
جيروزاليم بوست: توقيع خطة العمل للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص و
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه تم توقيع خطة العمل للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص و"إسرائيل"

وجاء التقرير العبري بعد ما ذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة اليونانية قبل ايام ، أن البلاد أبرمت اتفاقيات عسكرية بين قبرص و"إسرائيل".

وأوضح البيان أن اليونان وقعت "خطة عمل مشتركة" مع كل من إدارة جنوب قبرص اليونانية و"إسرائيل"، كما وقعت مع تل أبيب "برنامج التعاون الدفاعي" لعام 2026.

وحسب البيان، تنص هذه الاتفاقيات على إجراء مناورات بين وحدات مختلفة، وتنظيم تدريبات مشتركة للقوات الخاصة، وعقد لقاءات رفيعة المستوى، إضافة إلى التشاور بين الأطراف في القضايا ذات المنفعة المتبادلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين الأطراف الثلاثة.

يأتي الإعلان عن الاتفاقيات عقب قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزعيم إدارة جنوب قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس الاثنين، في القدس المحتلة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

حصاد 2025 اللبناني..عام الخروقات الإسرائيلية والرهانات الداخلية!

حصاد 2025 اللبناني..عام الخروقات الإسرائيلية والرهانات الداخلية!

شاهد: إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح لوضعها في المدار الشمسي

شاهد: إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح لوضعها في المدار الشمسي

0% ...

آخرالاخبار

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف