عاجل:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال
وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة شعبنا وليست ممرا للوصاية
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: نريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية
لقيادي بحركة حماس محمود مرداوي: الاحتلال لا يلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا يزال يمارس سياساته في القتل والتجويع
قناة كان العبرية: بعد اختراق هاتفه، جهاز الأمن العام (الشاباك) يعقد جلسة إحاطة أمنية لرئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت".
ترامب: نحن في المراحل النهائية للمفاوضات والحرب بأوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن
ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق وسأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد الاجتماع مع زيلنسكي
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان

مصادر عبرية تكشف:

قاعدة بربرة مفتاح اهتمام "إسرائيل" بـ"أرض الصومال"!

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
قاعدة بربرة مفتاح اهتمام
كشفت مصادر عبرية أن الأهمية الاستراتيجية لقاعدة بربرة الجوية قد تشكّل أحد العوامل التي تفسر اهتمام الكيان الإسرائيلي المحتمل بـ"صوماليلاند".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين "إسرائيليين"، أن الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح "إسرائيل" عمقا استراتيجيا، وخيارات جديدة لسلاح الجو.

بدورها أشارت مصادر عبرية أن قاعدة بربرة الجوية الاستراتيجية، تشمل ملاجئ محصنة للطائرات وتقع بالقرب من ميناء عميق بجانب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشارت االى أن "القاعدة قد تكون مرشحة لاستخدام مشترك من قبل عدة أطراف، من بينها الإمارات و"إسرائيل" والولايات المتحدة، في إطار ترتيبات أمنية أو عسكرية مرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قوة للاحتلال الاسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل راعٍ

قوة للاحتلال الاسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل راعٍ

الجامعة العربية تدين بشدة اعتراف ’تل أبيب’ بانفصال ’أرض الصومال’

الجامعة العربية تدين بشدة اعتراف ’تل أبيب’ بانفصال ’أرض الصومال’

0% ...

آخرالاخبار

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره السعودي حول الأوضاع في اليمن

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال

وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا

الأكثر مشاهدة

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران