ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين "إسرائيليين"، أن الاعتراف بـ"أرض الصومال" يمنح "إسرائيل" عمقا استراتيجيا، وخيارات جديدة لسلاح الجو.

بدورها أشارت مصادر عبرية أن قاعدة بربرة الجوية الاستراتيجية، تشمل ملاجئ محصنة للطائرات وتقع بالقرب من ميناء عميق بجانب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشارت االى أن "القاعدة قد تكون مرشحة لاستخدام مشترك من قبل عدة أطراف، من بينها الإمارات و"إسرائيل" والولايات المتحدة، في إطار ترتيبات أمنية أو عسكرية مرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن".