ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي

بدوره، قال الكرملين، إنّ الاتصال بين بوتين وترامب كان بمبادرة من الرئيس الأميركي.

وأضاف في بيان، أنّ بوتين وترامب يعتقدان أن وقف إطلاق النار المؤقت المقترح من أوروبا وأوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

كما أشارت الرئاسة الروسية، إلى أنّ أوكرانيا بحاجة لاتخاذ قرار بشأن "دونباس" من دون تأخير.

ويأتي هذا الاتصال، بينما يستعد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إلى لقاء نظيره الأميركي اليوم الأحد.

وأشار زيلينسكي في تصريح له يوم السبت، إلى أنّه "إذا انحازت الولايات المتحدة أو أوروبا إلى جانب روسيا فهذا يعني استمرار الحرب".

وكان قد قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إنّ "هناك من ينصح أوكرانيا في الغرب بقبول شروط لائقة لإنهاء النزاع، لكن نظام كييف ليس في عجلة من أمره لحل الصراع سلمياً"، مضيفاً: "إذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلمياً فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية".