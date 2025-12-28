عاجل:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال
وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة شعبنا وليست ممرا للوصاية
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: نريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية
لقيادي بحركة حماس محمود مرداوي: الاحتلال لا يلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا يزال يمارس سياساته في القتل والتجويع
قناة كان العبرية: بعد اختراق هاتفه، جهاز الأمن العام (الشاباك) يعقد جلسة إحاطة أمنية لرئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت".
ترامب: نحن في المراحل النهائية للمفاوضات والحرب بأوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن
ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق وسأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد الاجتماع مع زيلنسكي
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان

ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن إجراء اتصال وصفه بـ"المثمر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "أجريت اتصالا جيدا ومثمراً للغاية مع الرئيس الروسي".

بدوره، قال الكرملين، إنّ الاتصال بين بوتين وترامب كان بمبادرة من الرئيس الأميركي.

وأضاف في بيان، أنّ بوتين وترامب يعتقدان أن وقف إطلاق النار المؤقت المقترح من أوروبا وأوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

كما أشارت الرئاسة الروسية، إلى أنّ أوكرانيا بحاجة لاتخاذ قرار بشأن "دونباس" من دون تأخير.

ويأتي هذا الاتصال، بينما يستعد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إلى لقاء نظيره الأميركي اليوم الأحد.

وأشار زيلينسكي في تصريح له يوم السبت، إلى أنّه "إذا انحازت الولايات المتحدة أو أوروبا إلى جانب روسيا فهذا يعني استمرار الحرب".

وكان قد قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إنّ "هناك من ينصح أوكرانيا في الغرب بقبول شروط لائقة لإنهاء النزاع، لكن نظام كييف ليس في عجلة من أمره لحل الصراع سلمياً"، مضيفاً: "إذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلمياً فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تفاؤل أوكراني بعد مفاوضات ميامي رغم تعقيدات الحرب مع روسيا

تفاؤل أوكراني بعد مفاوضات ميامي رغم تعقيدات الحرب مع روسيا

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

أوكرانيا تعلن رسميا انسحابها من مدينة 'سيفيرسك' في 'دونيتسك'

أوكرانيا تعلن رسميا انسحابها من مدينة 'سيفيرسك' في 'دونيتسك'

ويتكوف يعلق على المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا

ويتكوف يعلق على المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا

0% ...

آخرالاخبار

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره السعودي حول الأوضاع في اليمن

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال

وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا

الأكثر مشاهدة

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران