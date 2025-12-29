وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

واشار هاشمي، إلى عملية إنشاء الاتصال الأولي مع هذه الأقمار الصناعية، مضيفًا: تم استقبال إشارات الأقمار الصناعية الثلاثة "ظفر 2" و"بايا" و"كوثر" في مركز التحكم بالأقمار الصناعية في ماهدشت، ومحطة قشم، وكذلك مركز التحكم "صاايران".

واضاف: يُشير الاستقبال المتزامن للإشارات من عدة مراكز تحكم إلى استقرار الاتصال وكفاءة أنظمة الاتصالات لهذه الأقمار الصناعية.

وأكد أن استقبال الإشارة هو الخطوة الرئيسية الأولى بعد إطلاق الأقمار الصناعية، وصرح قائلاً: "إن النجاح في هذه المرحلة يوفر الأساس اللازم لمواصلة المراقبة الفنية، وتحقيق الاستقرار المداري، وبدء المراحل التالية من المهام المتوقعة".