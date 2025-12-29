عاجل:
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة
هيئة بث الاحتلال عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
نواف سلام: إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقر في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
نواف سلام: لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا أعتقد أن أحدا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى الحروب الأهلية
القناة 12 الإسرائيلية: المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة
حكومة المجلس الرئاسي في عدن: تم إرسال بعثة من اليونسكو إلى جزيرة سقطرى بعد انتهاكات لمعاهدة حماية التراث العالمي
3 قتلى و17 جريحاً إثر أعمال شغب بمحافظة لرستان غربي إيران
وفاة طفلة فلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ جراء البرد القارس داخل الخيام

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:١٩ بتوقيت غرينتش
بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن
أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان بأن تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن، وقال: يجب توجيه كل عائد من عائدات النقد الأجنبي للبلاد قبل أي امر آخر لتحسين حياة المواطنين وسبل عيشهم، وينبغي تعديل جميع السياسات والقرارات الاقتصادية وفقًا لهذا المحور.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد يوم الاحد، قال الرئيس بزشكيان، في معرض حديثه عن المناقشات التي دارت في الجلسة الصباحية لمجلس الشورى الإسلامي بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 1405 هـ.ش (يبدا في 21 اذار/مارس 2026): "أعتقد أنه في ظل الوضع الراهن، وبالنظر إلى القرارات والوضع الاقتصادي للبلاد، ينبغي أن يظل اهتمامنا الرئيسي والأهم منصباً على معيشة الشعب".

وأضاف أن الأولوية الأولى والأهم للبلاد هي معيشة الشعب، وينبغي توجيه أي مبلغ من عائدات النقد الأجنبي لتحسين معيشة الشعب قبل أي امر آخر.

وشدد الرئيس بزشكيان على ضرورة إصلاح هيكل الحكومة، قائلاً: "نسعى إلى تقليص حجم الحكومة وخفض نفقاتها".

واستذكر رئيس الجمهورية تصريحاته في الجلسة العلنية للبرلمان، قائلاً: "كما أكدتُ هذا الصباح في البرلمان، إذا لم نتمكن من حل مشكلة معيشة الشعب، فستكون هذه المشكلة في نهاية المطاف مشكلة لنا جميعاً".

وفي سياق هذا الاجتماع، استعرض أعضاء الحكومة مقترحات اللجنة الاقتصادية بشأن تحسين سبل العيش للمواطنين وكذلك مسألة سياسات الصرف الأجنبي للعام المقبل، وتمت مناقشة هذه المسألة وتبادل الآراء بشأنها بالتفصيل.

آخرالاخبار

عراقجي يعزي باستشهاد ضابط في حرس الحدود اثر البرد القارس والعواصف الثلجية

الخارجية الروسية: التصعيد حول البرنامج النووي الإيراني مسار خاطئ ويقود إلى طريق مسدود

السفير الإيراني في لبنان: الحملات الإعلامية ضدّ إيران 'أكاذيب خرقاء' ولن تثنيَها عن مسيرتِها

باكستان: موقفنا الداعم لإيران والاتفاق النووي موقف مبدئي

اعتقال 14 عنصرا في شبكة منظمة لإنتاج المتفجرات في محافظة البرز غرب طهران

عبد السلام: انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يثبت فشل الرهان على العدوان

ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده

ألمانيا.. اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة العشرات من رجال الشرطة ليلة رأس السنة

"صوماليلاند" تنفي عقد إتفاق مع كيان الاحتلال لبناء قواعد عسكرية

عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة