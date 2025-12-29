بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

وفي بداية الاجتماع الذي عقد يوم الاحد، قال الرئيس بزشكيان، في معرض حديثه عن المناقشات التي دارت في الجلسة الصباحية لمجلس الشورى الإسلامي بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 1405 هـ.ش (يبدا في 21 اذار/مارس 2026): "أعتقد أنه في ظل الوضع الراهن، وبالنظر إلى القرارات والوضع الاقتصادي للبلاد، ينبغي أن يظل اهتمامنا الرئيسي والأهم منصباً على معيشة الشعب".

وأضاف أن الأولوية الأولى والأهم للبلاد هي معيشة الشعب، وينبغي توجيه أي مبلغ من عائدات النقد الأجنبي لتحسين معيشة الشعب قبل أي امر آخر.

وشدد الرئيس بزشكيان على ضرورة إصلاح هيكل الحكومة، قائلاً: "نسعى إلى تقليص حجم الحكومة وخفض نفقاتها".

واستذكر رئيس الجمهورية تصريحاته في الجلسة العلنية للبرلمان، قائلاً: "كما أكدتُ هذا الصباح في البرلمان، إذا لم نتمكن من حل مشكلة معيشة الشعب، فستكون هذه المشكلة في نهاية المطاف مشكلة لنا جميعاً".

وفي سياق هذا الاجتماع، استعرض أعضاء الحكومة مقترحات اللجنة الاقتصادية بشأن تحسين سبل العيش للمواطنين وكذلك مسألة سياسات الصرف الأجنبي للعام المقبل، وتمت مناقشة هذه المسألة وتبادل الآراء بشأنها بالتفصيل.