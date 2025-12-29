الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:١٤ بتوقيت غرينتش
الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، إنّ الأمن العام السوري اعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في محافظة طرطوس الشيخ علي هلهل.

وأضاف المرصد، أنّ اعتقال الشيخ هلهل "جاء على خلفية دعوته لتلبية دعوة الشيخ غزال غزال إلى الخروج في تظاهرات اليوم".

ودان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، في بيان، اعتقال المدنيين وعلى رأسهم الشيخ علي هلهل على خلفية دعمه الاعتصامات السلمية.

بالتزامن، أفادت مصادر محلية، عن فرض حظر تجوال في طرطوس حتى الساعة السابعة من صباح غد الاثنين.

وأشارت إلى أنّ "فصائل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية تبدأ بارسال مجموعات الى الساحل السوري".

وشهدت مدن بانياس واللاذقية وجبلة وحمص، اليوم، مظاهرات سلمية لمواطنين مدنيين، ضد السلطة الحالية في سوريا، قابلها اعتداءات بإطلاق نار وبالسلاح الأبيض من قِبل الأمن العام السوري، ما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بـ"وقف القتل" و"الفيدرالية" والعدالة، وتندد بالتفجير الذي حصل في مسجد الإمام علي في حمص، الجمعة، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق.

وكان رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، قد أعلن يوم السبت، أن "موعدنا غداً الأحد من الـ 12 ظهراً حتى الـ 5 مساء، سيكون طوفاناً بشرياً سلمياً يملأ الساحات"، داعياً كل حر من باقي المكونات إلى "الوقوف معنا ودعمنا في مطالبنا".

المصدر: الميادين

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:١٤ بتوقيت غرينتش
الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، إنّ الأمن العام السوري اعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في محافظة طرطوس الشيخ علي هلهل.

وأضاف المرصد، أنّ اعتقال الشيخ هلهل "جاء على خلفية دعوته لتلبية دعوة الشيخ غزال غزال إلى الخروج في تظاهرات اليوم".

ودان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، في بيان، اعتقال المدنيين وعلى رأسهم الشيخ علي هلهل على خلفية دعمه الاعتصامات السلمية.

بالتزامن، أفادت مصادر محلية، عن فرض حظر تجوال في طرطوس حتى الساعة السابعة من صباح غد الاثنين.

وأشارت إلى أنّ "فصائل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية تبدأ بارسال مجموعات الى الساحل السوري".

وشهدت مدن بانياس واللاذقية وجبلة وحمص، اليوم، مظاهرات سلمية لمواطنين مدنيين، ضد السلطة الحالية في سوريا، قابلها اعتداءات بإطلاق نار وبالسلاح الأبيض من قِبل الأمن العام السوري، ما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بـ"وقف القتل" و"الفيدرالية" والعدالة، وتندد بالتفجير الذي حصل في مسجد الإمام علي في حمص، الجمعة، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق.

وكان رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، قد أعلن يوم السبت، أن "موعدنا غداً الأحد من الـ 12 ظهراً حتى الـ 5 مساء، سيكون طوفاناً بشرياً سلمياً يملأ الساحات"، داعياً كل حر من باقي المكونات إلى "الوقوف معنا ودعمنا في مطالبنا".

المصدر: الميادين

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:١٤ بتوقيت غرينتش
الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، إنّ الأمن العام السوري اعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في محافظة طرطوس الشيخ علي هلهل.

وأضاف المرصد، أنّ اعتقال الشيخ هلهل "جاء على خلفية دعوته لتلبية دعوة الشيخ غزال غزال إلى الخروج في تظاهرات اليوم".

ودان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، في بيان، اعتقال المدنيين وعلى رأسهم الشيخ علي هلهل على خلفية دعمه الاعتصامات السلمية.

بالتزامن، أفادت مصادر محلية، عن فرض حظر تجوال في طرطوس حتى الساعة السابعة من صباح غد الاثنين.

وأشارت إلى أنّ "فصائل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية تبدأ بارسال مجموعات الى الساحل السوري".

وشهدت مدن بانياس واللاذقية وجبلة وحمص، اليوم، مظاهرات سلمية لمواطنين مدنيين، ضد السلطة الحالية في سوريا، قابلها اعتداءات بإطلاق نار وبالسلاح الأبيض من قِبل الأمن العام السوري، ما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بـ"وقف القتل" و"الفيدرالية" والعدالة، وتندد بالتفجير الذي حصل في مسجد الإمام علي في حمص، الجمعة، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق.

وكان رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، قد أعلن يوم السبت، أن "موعدنا غداً الأحد من الـ 12 ظهراً حتى الـ 5 مساء، سيكون طوفاناً بشرياً سلمياً يملأ الساحات"، داعياً كل حر من باقي المكونات إلى "الوقوف معنا ودعمنا في مطالبنا".

المصدر: الميادين

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

