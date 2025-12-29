فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وقالت الصحيفة: "إذا كان زيلينسكي يأمل في استعراض الدعم من جانب ترامب في بداية اجتماعهما في مار-أ-لاغو، فقد خاب أمله".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب، عاد إلى استعراض موقفه القائم على الحياد.

في وقت سابق من يوم الأحد، التقى ترامب مع زيلينسكي عند المدخل الرئيسي لمنتجع مارالاغو. هذا هو اللقاء الرابع بين ترامب وزيلينسكي، والأول في فلوريدا. وقد وعد الرئيس الأمريكي بأن المحادثات ستُعقد في قاعة الطعام الرئيسية بمنتجعه مارالاغو.

تم الاجتماع الأول بين ترامب وزيلينسكي في فبراير 2025، وانتهى بفضيحة، وخلالها تم اتهام زيلينسكي وباقي الضيوف الأوكرانيين بالناكرين للجميل وطُردوا من البيت الأبيض.

وجرى الاجتماع التالي في سبتمبر في نيويورك. أما الاجتماع الثالث، فقد عُقد في البيت الأبيض في أكتوبر، لكن ترامب رفض الإدلاء ببيان مشترك. واضطر زيلينسكي إلى مخاطبة الصحافة من خلف سياج البيت الأبيض.