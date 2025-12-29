عاجل:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال
وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة شعبنا وليست ممرا للوصاية
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: نريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية
لقيادي بحركة حماس محمود مرداوي: الاحتلال لا يلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا يزال يمارس سياساته في القتل والتجويع
قناة كان العبرية: بعد اختراق هاتفه، جهاز الأمن العام (الشاباك) يعقد جلسة إحاطة أمنية لرئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت".
ترامب: نحن في المراحل النهائية للمفاوضات والحرب بأوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن
ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق وسأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد الاجتماع مع زيلنسكي
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٤٦ بتوقيت غرينتش
ترى صحيفة فايننشال تايمز أن توقعات فلاديمير زيلينسكي، الذي كان يأمل في أن الرئيس دونالد ترامب سيظهر بعض الدعم العلني له في بداية اجتماعهما في فلوريدا، قد تبددت.

وقالت الصحيفة: "إذا كان زيلينسكي يأمل في استعراض الدعم من جانب ترامب في بداية اجتماعهما في مار-أ-لاغو، فقد خاب أمله".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب، عاد إلى استعراض موقفه القائم على الحياد.

في وقت سابق من يوم الأحد، التقى ترامب مع زيلينسكي عند المدخل الرئيسي لمنتجع مارالاغو. هذا هو اللقاء الرابع بين ترامب وزيلينسكي، والأول في فلوريدا. وقد وعد الرئيس الأمريكي بأن المحادثات ستُعقد في قاعة الطعام الرئيسية بمنتجعه مارالاغو.

تم الاجتماع الأول بين ترامب وزيلينسكي في فبراير 2025، وانتهى بفضيحة، وخلالها تم اتهام زيلينسكي وباقي الضيوف الأوكرانيين بالناكرين للجميل وطُردوا من البيت الأبيض.

وجرى الاجتماع التالي في سبتمبر في نيويورك. أما الاجتماع الثالث، فقد عُقد في البيت الأبيض في أكتوبر، لكن ترامب رفض الإدلاء ببيان مشترك. واضطر زيلينسكي إلى مخاطبة الصحافة من خلف سياج البيت الأبيض.

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره السعودي حول الأوضاع في اليمن

