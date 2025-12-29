عاجل:
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال
وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة شعبنا وليست ممرا للوصاية
القيادي بحركة حماس محمود مرداوي: نريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية
لقيادي بحركة حماس محمود مرداوي: الاحتلال لا يلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا يزال يمارس سياساته في القتل والتجويع
قناة كان العبرية: بعد اختراق هاتفه، جهاز الأمن العام (الشاباك) يعقد جلسة إحاطة أمنية لرئيس الوزراء السابق "نفتالي بينيت".
ترامب: نحن في المراحل النهائية للمفاوضات والحرب بأوكرانيا ستطول إذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن
ترامب: الرئيسان الروسي والأوكراني يريدان التوصل إلى اتفاق وسأجري اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد الاجتماع مع زيلنسكي
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة
أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي علي، بأشد العبارات قرار إسرائيل الاعتراف بإقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) ككيان مستقل، واصفاً إياه بأنه "عمل عدواني غير قانوني" و"اعتداء سافر" على وحدة وسيادة الصومال.

وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) ، أكد الوزير أن "سيادة الصومال وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة"، مستنداً إلى الدستور الوطني، وقرارات البرلمان الفيدرالي، وتصريحات رئيس الجمهورية، مشدداً على أن هذه المبادئ غير قابلة للمساومة أو التفاوض.

واعتبر الوزير أن القرار الإسرائيلي يمثل "تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة"، لا سيما في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، محذراً من أنه قد "يشجع على التطرف والإرهاب" ويعرقل جهود تعزيز الاستقرار الدولي في هذه المناطق الحساسة.

وطالب الصومال رسمياً إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا القرار "غير الشرعي"، معلناً أن حكومته ستتخذ "كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة" للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها.

وفي الوقت ذاته، أكد الوزير أن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وإدارة "صوماليلاند" ستستمر بشكل داخلي صومالي خالص، بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضايا العالقة، "دون أي تدخل خارجي" يمكن أن يعقد المشهد أو يمس السيادة الوطنية.

وكان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".

ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.

ومن جانبه، زعم رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".

وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها إيران ومصر وتركيا والسعودية، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".

يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

قاعدة بربرة مفتاح اهتمام

قاعدة بربرة مفتاح اهتمام "إسرائيل" بـ"أرض الصومال"!

الجامعة العربية تدين بشدة اعتراف 'تل أبيب' بانفصال 'أرض الصومال'

الجامعة العربية تدين بشدة اعتراف ’تل أبيب’ بانفصال ’أرض الصومال’

إيران و20 دولة ترفض إعلان تل ابيب الاعتراف بإقليم أرض الصومال

إيران و20 دولة ترفض إعلان تل ابيب الاعتراف بإقليم أرض الصومال

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره السعودي حول الأوضاع في اليمن

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بيان مرتقب لقائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول المستجدات الأخيرة في الصومال

وسائل اعلام لبنانية: مدفعية الاحتلال تطلق 3 قذائف ضوئية في أجواء "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران