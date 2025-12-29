ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وقال ترامب في أعقاب لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض حديثه عن الضمانات الأمنية، يوم الأحد: "نريد أن نعمل مع أوروبا، وهي تعتزم أن تأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية".

وأضاف: "ولكننا سنساعدهم في ذلك بالتأكيد".

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات مع زيلينسكي في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، حيث بحثا سوية تسوية النزاع في أوكرانيا.

وبعد ذلك اتصل ترامب وزيلينسكي بعدد من الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والأمين العام للناتو مارك روته.

وتحدث زيلينسكي في أعقاب المباحثات أن مسألة الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا تم الاتفاق عليها بنسبة 100%، وأنه سيواصل مناقشة الضمانات الأمنية الثلاثية مع الأوروبيين.