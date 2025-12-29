عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش
ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ترامب في أعقاب لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض حديثه عن الضمانات الأمنية، يوم الأحد: "نريد أن نعمل مع أوروبا، وهي تعتزم أن تأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية".

وأضاف: "ولكننا سنساعدهم في ذلك بالتأكيد".

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات مع زيلينسكي في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، حيث بحثا سوية تسوية النزاع في أوكرانيا.

وبعد ذلك اتصل ترامب وزيلينسكي بعدد من الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والأمين العام للناتو مارك روته.

وتحدث زيلينسكي في أعقاب المباحثات أن مسألة الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا تم الاتفاق عليها بنسبة 100%، وأنه سيواصل مناقشة الضمانات الأمنية الثلاثية مع الأوروبيين.

روابط ذات صلة

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي

ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي

نتنياهو في واشنطن لطلب

نتنياهو في واشنطن لطلب "الضوء الأخضر" بشأن إيران وملف غزة

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

وزير الاتصالات: استقبال الإشارات الأولى للأقمار الصناعية الإيرانية الثلاثة بنجاح

السيد الحوثي: أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة

بزشكيان: تحسين سبل عيش الشعب له الأولوية القصوى للحكومة في الوضع الراهن

الأمن السوري يعتقل رئيس المجلس الإسلامي العلوي في طرطوس ويعلن حظرا للتجوال

فايننشال تايمز: آمال زيلينسكي بخصوص الدعم من ترامب لم تتحقق

وزير الخارجية الصومالي: سيادة بلادنا وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة

زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ مجنحة استراتيجية

ترامب: أوروبا ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح جنوب قطاع #غزة

وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان لعراقجي: نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلام واستقرار اليمن والمنطقة