حماس تطالب الادارة الاميركية إلزام نتنياهو تنفيذ كامل بنود الاتفاق

وأوضح مرداوي، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، امس الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بتعهداته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل سياساته القائمة على القتل والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته يقوّض أي فرص حقيقية لوقف العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وعدم مواصلة الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، بحسب “الجزيرة”.

وأشار مرداوي إلى ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والالتزام بالانتقال إلى مرحلته الثانية، بما يضمن وقفًا فعليًا للعدوان ويخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة للسكان.

وفي سياق متصل، أكد أن لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وتعكس إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.

اقرأ المزيد:

ويأتي ذلك في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم أميركي وأوروبي، والتي شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، في تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، معظمهم من الأطفال، إلى جانب دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.