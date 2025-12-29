عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

حماس تطالب الادارة الاميركية إلزام نتنياهو تنفيذ كامل بنود الاتفاق

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش
حماس تطالب الادارة الاميركية إلزام نتنياهو تنفيذ كامل بنود الاتفاق
أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل سياساته القاتلة ضد الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للضغط على حكومة الاحتلال لضمان تنفيذ كامل بنود الاتفاق وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

وأوضح مرداوي، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، امس الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بتعهداته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل سياساته القائمة على القتل والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته يقوّض أي فرص حقيقية لوقف العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وعدم مواصلة الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، بحسب “الجزيرة”.

وأشار مرداوي إلى ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والالتزام بالانتقال إلى مرحلته الثانية، بما يضمن وقفًا فعليًا للعدوان ويخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة للسكان.

وفي سياق متصل، أكد أن لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وتعكس إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.

نتنياهو في واشنطن لطلب "الضوء الأخضر" بشأن إيران وملف غزة

ويأتي ذلك في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم أميركي وأوروبي، والتي شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، في تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، معظمهم من الأطفال، إلى جانب دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.

نتنياهو في واشنطن لطلب

نتنياهو في واشنطن لطلب "الضوء الأخضر" بشأن إيران وملف غزة

اختراق «حنظلة» يربك تل أبيب.. مكتب نتنياهو يتخبط بين النفي والتحقيق + فيديو

اختراق «حنظلة» يربك تل أبيب.. مكتب نتنياهو يتخبط بين النفي والتحقيق + فيديو

بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

بين لقاء فلوريدا وغرق غزة: السياسة تتعثر والمآسي الإنسانية تتفاقم

الخرق الذي أربك

الخرق الذي أربك"إسرائيل".. قراءة في عملية بيسان وتداعياتها الأمنية والإعلامية!

