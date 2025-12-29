عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

ترامب: الاقتراب من اتفاق روسي أوكراني بشأن منطقة دونباس

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراب أوكرانيا وروسيا من التوصل الى تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، وذلك بعد استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الاقتراب من التوصل لاتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا؛ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن ان موسكو وكييف اقتربتا من تسوية بشأن منطقة دونباس، مشيراً إلى أن نتائج المفاوضات ستعرف في الأسابيع المقبلة.

واكد ترامب في مؤتمر جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة، على مواجهة تحد بشأن دونباس لافتاً إلى أن روسيا تطالب أوكرانيا بالتخلي عن هذه المنطقة، وهو ما يرى ترامب انه طلب يجب تعديله. ترامب تحدث ايضا عن تحقيق تقدم كبير في المباحثات مع القادة الأوروبيين حول إنهاء الحرب.

وقال ترامب: "هناك قضية أو اثنتان شائكتان للغاية، قضايا صعبة للغاية، لكنني أعتقد أننا نبلی بلاءً حسنًا للغاية. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا".

زيلينسكي الذي وصف الاجتماع مع ترامب بالرائع اعلن استعداد بلاده للسلام. وأوضح أن مسؤولين اوكران وأميركيين سيجتمعون الاسبوع المقبل للبحث في إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب خطة السلام المعدلة لتمثل الضمانات الأمنية ركيزة أساسية فيها. مشيراً الى انه سيلتقي مع القادة الأوروبيين في واشنطن الشهر المقبل.

وقال زيلينسكي: "حققنا إنجازات كبيرة، في خطة السلام بموافقة تسعين بالمئة، وضمانات أمنية بموافقة مئة بالمئة كما تم الاتفاق تقريباً على ضمانات أمنية بين امريكا وأوروبا وأوكرانيا".

وكان ترامب قد استبق لقاء زيلينسكي باتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفه ترامب بالجيد والمثمر. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق دائم. واعتبر ان الاتحاد الأوروبي اصبح عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. لافتا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تشكك في جدوى توسع الناتو.

لقاء ترامب - زيلينسكي شهد اجراء اتصال مع قادة اوروبيين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها مثمرة. أتى ذلك بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لحلفاء كييف في باريس مطلع يناير لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدّم لأوكرانيا.

إقرأ ايضاً.. ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

هل تحدث انفراجة في الحرب الروسية الاوكرانية؟..

هل تحدث انفراجة في الحرب الروسية الاوكرانية؟..

0% ...

آخرالاخبار

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها

البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم

زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا

مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر

الأكثر مشاهدة

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران