ترامب: الاقتراب من اتفاق روسي أوكراني بشأن منطقة دونباس

الاقتراب من التوصل لاتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا؛ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن ان موسكو وكييف اقتربتا من تسوية بشأن منطقة دونباس، مشيراً إلى أن نتائج المفاوضات ستعرف في الأسابيع المقبلة.

واكد ترامب في مؤتمر جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة، على مواجهة تحد بشأن دونباس لافتاً إلى أن روسيا تطالب أوكرانيا بالتخلي عن هذه المنطقة، وهو ما يرى ترامب انه طلب يجب تعديله. ترامب تحدث ايضا عن تحقيق تقدم كبير في المباحثات مع القادة الأوروبيين حول إنهاء الحرب.

وقال ترامب: "هناك قضية أو اثنتان شائكتان للغاية، قضايا صعبة للغاية، لكنني أعتقد أننا نبلی بلاءً حسنًا للغاية. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا".

زيلينسكي الذي وصف الاجتماع مع ترامب بالرائع اعلن استعداد بلاده للسلام. وأوضح أن مسؤولين اوكران وأميركيين سيجتمعون الاسبوع المقبل للبحث في إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب خطة السلام المعدلة لتمثل الضمانات الأمنية ركيزة أساسية فيها. مشيراً الى انه سيلتقي مع القادة الأوروبيين في واشنطن الشهر المقبل.

وقال زيلينسكي: "حققنا إنجازات كبيرة، في خطة السلام بموافقة تسعين بالمئة، وضمانات أمنية بموافقة مئة بالمئة كما تم الاتفاق تقريباً على ضمانات أمنية بين امريكا وأوروبا وأوكرانيا".

وكان ترامب قد استبق لقاء زيلينسكي باتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفه ترامب بالجيد والمثمر. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق دائم. واعتبر ان الاتحاد الأوروبي اصبح عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. لافتا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تشكك في جدوى توسع الناتو.

لقاء ترامب - زيلينسكي شهد اجراء اتصال مع قادة اوروبيين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها مثمرة. أتى ذلك بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لحلفاء كييف في باريس مطلع يناير لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدّم لأوكرانيا.