الخارجية الايرانية: أي عدوان صهيوني جديد سيقابل بردّ أقوى

وقال اسماعيل بقائي، اليوم الاثنين في مؤتمرة الصحفي الاسبوعي، ردًا على سؤال حول تحركات الكيان الصهيوني الأخيرة في المنطقة، وزيارة نتنياهو، ومحاولة تطويق إيران: إيران تؤمن بقدراتها على مواصلة تقدمها. لا شك أن قدراتنا اليوم ومعرفتنا الحالية بكيفية التصرف عمليًا لا تُقارن بما كانت عليه قبل 13 يونيو/حزيران.

وصرح قائلاً: "إن الكيان الصهيوني بطبيعته يُثير انعدام الأمن والعدوان في المنطقة، وقد أدركت دول المنطقة جيدًا أن هذا الكيان يُشكل أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف: "إن لجوء هذا الكيان إلى استغلال قضية ما بين الحين والآخر لخلق جو من التوتر وشن حرب نفسية ضد إيران ودول أخرى في المنطقة أمرٌ واضحٌ لنا، ونحن نُراقب تحركاته عن كثب ونُعزز استعداداتنا باستمرار، ونحن على ثقة بأن تكرار أي عدوان أو مغامرة سيؤدي حتمًا إلى رد اقسى على هذا الكيان، يفوق ما حدث خلال حرب الأيام الاثني عشر".

اعتراف الاحتلال بارض السومال لا أساس له ولا معنى له

ورداً على سؤال حول اعتراف الكيان الصهيوني بصومالي لاند وأهدافه من وراء ذلك، قال بقائي: "إنها قضية بالغة الأهمية. لم تؤكد أي دولة هذا الاعتراف. هذا الاعتراف لا أساس له ولا معنى له على الإطلاق".

وأضاف: "إنه اعتراف بجزء من الأراضي الصومالية من قبل جهة غير شرعية". واعتبر بقائي هذا الاجراء بانه يتماشى مع تفكيك الدول الإسلامية وقال: "أدان الاتحاد الأفريقي والدول الإسلامية هذا الاجراء. اننا لا نتوقع احترامًا لسيادة الدول من كيان لا يلتزم بأي قواعد".

*العقوبات جريمة ضد الانسانية وارهاب اقتصادي

وردًا على سؤال آخر حول تصريحات عراقجي بشأن العقوبات قال: اننا لم نختر العقوبات، بل فُرضت علينا. العقوبات جريمة، ونظرًا لتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، فإننا نعتبرها جريمة ضد الإنسانية. لقد وصفنا العقوبات بالإرهاب الاقتصادي.

واضاف: تبذل وزارة الخارجية جهودًا، ونعتقد أن من أهم مهامنا السعي لرفع العقوبات في إطار مفاوضات معقولة.

* بدء عملية تفاوض يتطلب من الأطراف الالتزام بآداب التفاوض

ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي قال إننا نسعى حالياً لعقد اجتماع ثنائي بين إيران والولايات المتحدة في بغداد، قال بقائي: من الجدير بالثناء أن أصدقاءنا في العراق مهتمون بقضايا السلام والاستقرار في المنطقة، تماماً كما نحن مهتمون بالاستقرار في محيطنا، وأن العراق، كبلد مسلم وجار وصديق، قلق بشأن مسار الوضع. وتابع: نرحب ونقدر الجهود الرائعة التي تبذلها جميع دول المنطقة للمساعدة في تخفيف التوترات. في الوقت نفسه، يدرك أصدقاؤنا العراقيون ودول المنطقة الأخرى، بالنظر إلى تجربة الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، جيداً أن بدء عملية تفاوض يتطلب من الأطراف الالتزام بآداب التفاوض.

واضاف: طالما أن هذا الامر غير متوفر لدى الطرف الاخر، فإن الحديث عن تشكيل عملية تفاوض لا يمكن أن يكون واقعياً.

وقال: لطالما التزمت إيران بالدبلوماسية، والدبلوماسية أداة للدفاع عن مصالح إيران الوطنية وتأمينها، ومتى ما تأكدنا من فعالية هذه الأداة، فلن نتردد بالتأكيد.

* السفير الإيراني والدبلوماسيين يواصلون مهامهم في كاراكاس

واعلن أن السفير الإيراني والدبلوماسيين يواصلون مهامهم في كاراكاس، وأن النقاشات الدائرة حول سحب موظفي السفارة جزء من حرب نفسية. وكما ذُكر في حالتنا، فهذا نمط متكرر يُثار حول فنزويلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن انسحاب شركة إيرانية من أحد مشاريع التنمية في فنزويلا ليس بجديد، ويعود تاريخ الخبر الأصلي إلى نحو عام. لقد كان هناك انحراف عن الموضوع الرئيسي. كانت خطة قيد التفاوض، وليست خطة بدأت ثم توقفت.

* تصرفات امريكا في منطقة الكاريبي تتعارض مع جميع المعايير الدولية

واعتبر التطورات في فنزويلا مصدر قلق دولي واختبار للنظام الدولي القائم منذ 80 عاماً، وأضاف: إن تصرفات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي تتعارض مع جميع المعايير والمقاييس الدولية. لقد أوضح مسؤولون فنزويليون أن التحرك الأمريكي ما هو إلا محاولة لاستعمار جديد ونهب لموارد النفط الفنزويلية.*اليمنكما صرّح بشأن الوضع في اليمن: "نعتقد أن السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار في اليمن هو الحوار اليمني اليمني، وأن خارطة الطريق المتفق عليها سابقًا يجب أن تكون أساسًا للعمل". وأضاف: "لن تتردد إيران في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الصدد".