أسعار الذهب والفضة تهبط بعد تراجع التوترات الجيوسياسية

وجاء الانخفاض مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الذهب نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 1.68% إلى 4476.20 دولار للأونصة.

فيما هبطت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.31% إلى 4471.83 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 3.57% إلى 76.4413 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "أدى مزيج من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترامب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى تراجع الذهب والفضة".