عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

أسعار الذهب والفضة تهبط بعد تراجع التوترات الجيوسياسية

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش
أسعار الذهب والفضة تهبط بعد تراجع التوترات الجيوسياسية
تراجعت أسعار المعادن الثمينة اليوم، حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولاراً للأونصة في وقت سابق من اليوم، وشهد الذهب هبوطاً من مستويات قياسية مرتفعة.

وجاء الانخفاض مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الذهب نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 1.68% إلى 4476.20 دولار للأونصة.

فيما هبطت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.31% إلى 4471.83 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 3.57% إلى 76.4413 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "أدى مزيج من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترامب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى تراجع الذهب والفضة".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

للمرة الأولى في التاريخ.. الذهب يتخطى حاجز 4500 دولار للأونصة 

للمرة الأولى في التاريخ.. الذهب يتخطى حاجز 4500 دولار للأونصة 

تصعيد أمريكي ضد فنزويلا يرفع أسعار النفط مجدداً 

تصعيد أمريكي ضد فنزويلا يرفع أسعار النفط مجدداً 

0% ...

آخرالاخبار

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها

البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له

جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن

اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم

زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا

مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر

الأكثر مشاهدة

حزب الله يدين استهداف المصلين في مدينة حمص السورية

السفير الإيراني في بغداد: قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات

مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بانتهاكات الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف: أوروبا أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

السوداني: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

وسائل اعلام عبرية – اذاعة الاحتلال: نتنياهو سيبلغ ترمب رفضه الانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس

وسائل إعلام عبرية: عشرات لوائح اتهام في 35 قضية تجسس لصالح ايران تم الكشف عنها تباعا منذ سبتمبر 2024

صحيفة "ميدل إيست آي": مجازر غزة عطلت مسارات تطبيع عربية كانت قيد البحث مثل السعودية وليبيا

مصادر فلسطينية: مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة جنوبي نابلس ويحرقون مركبة ويخطّون شعارات تهديد على الجدران