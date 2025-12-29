مع نهاية عام 2025 بات واضحا أن طوفان الأقصى لم يكن مجرد مواجهة عسكرية بل تحولت الى معركة استنزاف طويلة، كشفت هشاشة البنية الاقتصادية والاجتماعية لكيان الاحتلال وفرضت عليه أثقل حصيلة خسائر منذ عقود.

وفق تقديرات مراكز دراسات دولية بلغت الكلفة الحقيقية للحرب بين 300 و350 مليار شيكل حتى نهاية 2025 شملت الانفاق العسكري وتعويضات المستوطنين وشلل القطاعات الحيوية.

هذه الخسائر أدخلت الاقتصاد الإسرائيلي في عجز قياسي مع تراجع تراكمي في الناتج المحلي خلال 2024 و2025.

الضربة الأشد طالت قطاع التكنولوجيا الذي شكل لسنوات واجهة "قوة الاحتلال" حيث تحدثت تقارير عالمية عن تجميد أو خروج أكثر من 1500 شركة ناشئة وتراجع تمويل القطاع بنحو 50% بالتزامن مع هروب استثمارات وكفاءات بشرية الى الخارج.

