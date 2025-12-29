عاجل:
النقب: قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة ترابين وتفرض"طوقا كاملا" عليها
البرلمان العراقي ينتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له
جيش الاحتلال يفتح مجرى وادي غزة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه حتى مستوى الجسر، الأمر الذي فاقم معاناة العائلات النازحة وغرق خيامهم.
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن
اشتداد مستويات الأمطار والرياح العاتية في غزة وسط مأساة يواجهها النازحون وخيامهم
زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا
مروحيات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع وداخل الخط الأصفر
قوات الاحتلال تداهم محال تجارية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية
'أحرونوت:' كاتس يتفق مع مسؤولي مستوطنات على تمديد زيارات قبر النبي يوسف (ع) في نابلس لتشمل النهار أيضا
'أحرونوت': ستبحث التحقيقات أسباب عدم هزيمة #حماس وفشل الاستخبارات بتحديد موقع شبكة الأنفاق

بالأنفوغراف:

خسائر قياسية.. تداعيات"طوفان الأقصى" على الاقتصاد الإسرائيلي في 2025

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٢٣ بتوقيت غرينتش
تحوّلت معركة طوفان الأقصى من مواجهة عسكرية إلى استنزاف شامل للاقتصاد الإسرائيلي، متسبّبًا بخسائر قياسية تصل إلى 350 مليار شيكل. الضربة الأشد طالت قطاع التكنولوجيا.

مع نهاية عام 2025 بات واضحا أن طوفان الأقصى لم يكن مجرد مواجهة عسكرية بل تحولت الى معركة استنزاف طويلة، كشفت هشاشة البنية الاقتصادية والاجتماعية لكيان الاحتلال وفرضت عليه أثقل حصيلة خسائر منذ عقود.

وفق تقديرات مراكز دراسات دولية بلغت الكلفة الحقيقية للحرب بين 300 و350 مليار شيكل حتى نهاية 2025 شملت الانفاق العسكري وتعويضات المستوطنين وشلل القطاعات الحيوية.

هذه الخسائر أدخلت الاقتصاد الإسرائيلي في عجز قياسي مع تراجع تراكمي في الناتج المحلي خلال 2024 و2025.

الضربة الأشد طالت قطاع التكنولوجيا الذي شكل لسنوات واجهة "قوة الاحتلال" حيث تحدثت تقارير عالمية عن تجميد أو خروج أكثر من 1500 شركة ناشئة وتراجع تمويل القطاع بنحو 50% بالتزامن مع هروب استثمارات وكفاءات بشرية الى الخارج.

المزيد في سياق الفيديو المرفق...

الأكبر في تاريخ کیان الاحتلال.. ميزانية تاريخية لتعزيز الجيش

الأكبر في تاريخ کیان الاحتلال.. ميزانية تاريخية لتعزيز الجيش

الخسائر الإسرائيلية وتأثير العمليات اليمنية خلال عامين ضد الاحتلال + فيديو

الخسائر الإسرائيلية وتأثير العمليات اليمنية خلال عامين ضد الاحتلال + فيديو

هل دخل لبنان مرحلة التفاوض مع الاحتلال؟

هيبت الحلبوسي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي+نبذة

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

