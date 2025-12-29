لافروف يعلن: أوكرانيا هاجمت بالمسيّرات مقر إقامة بوتين

وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".

وتابع: "تم تدمير جميع الطائرات من دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن حطام الطائرات المسيرة".



وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد"، مضيفا انه تم تحديد أهداف وتوقيت الضربة الروسية المضادة للرد على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين الرسمي.