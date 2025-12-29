عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

نداء أممي حاسم: أنقذوا البشرية بدلاً من إشعال الحروب

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
نداء أممي حاسم: أنقذوا البشرية بدلاً من إشعال الحروب
في رسالة قوية بمناسبة العام الجديد، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يقف على مفترق طرق خطير وسط الفوضى والانقسام والعنف وكارثة المناخ، مطالبًا قادة الدول بإعادة توجيه التريليونات التي تُنفق على التسلح نحو مكافحة الفقر وتحسين حياة المليارات.

وأكد غوتيريش أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة نحو 10%، وهو مبلغ يفوق 13 ضعفًا حجم المساعدات التنموية العالمية، ويعادل الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا بأكملها، في وقت تشتعل فيه الصراعات بمستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

إقرأ ايضاً..تحذير أممي من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

وحذر من أن العالم يقف على مفترق طرق وسط الفوضى والانقسام والعنف وكارثة المناخ والانتهاكات المنهجية للقانون الدولي، داعيًا إلى اختيار "الإنسان وكوكب الأرض" بدلاً من "انتشار الآلام".

واختتم غوتيريش نداءه بقوله: "في عام 2026، دعونا نوحد جهودنا من أجل العدالة والإنسانية والسلام".

