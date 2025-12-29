عاجل:
وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

هذه ردة فعل ترامب بعد سماعه خبر إستهدف مقر بوتين

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش
هذه ردة فعل ترامب بعد سماعه خبر إستهدف مقر بوتين
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ارتياحه الشديد لعدم تسليم إدارته صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على خلفية هجوم مزعوم بطائرات مسيرة على أحد مقار إقامة بوتين.

وأفاد أوشاكوف بأن ترامب وصف الهجوم بـ"الفعل المشين" من جانب كييف، مشيراً إلى أنه سيؤثر حتماً على موقف واشنطن تجاه زيلينسكي. وقال ترامب، حسب أوشاكوف: "الحمد لله أننا لم نسلم زيلينسكي صواريخ توماهوك".

إقرأ ايضاً..الكرملين: الحديث عن سلام قريب مع اوكرانيا سابق لأوانه

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القوات الأوكرانية شنت هجوماً إرهابياً ليلة 28-29 ديسمبر باستخدام 91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود، خلال مفاوضات مكثفة بين روسيا والولايات المتحدة لتسوية النزاع الأوكراني. وأوضح لافروف أن جميع المسيرات تم إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مضيفاً أن مثل هذه الهجمات "لن تمر دون رد"، وأن أهداف الرد وتوقيته محددة مسبقاً.

ونفى الرئيس الأوكراني زيلينسكي الاتهامات الروسية جملة وتفصيلاً، ووصفها بـ"الأكاذيب" الهادفة إلى تقويض تقدم محادثات السلام. وأشار إلى أن موسكو تسعى لتبرير هجمات محتملة على كييف.

يأتي هذا التصعيد في وقت يجري فيه ترامب جهوداً دبلوماسية مكثفة لإنهاء الصراع، بما في ذلك لقاءات مع زيلينسكي واتصالات مع بوتين. وأكد لافروف أن روسيا لا تنوي الانسحاب من عملية التفاوض رغم الحادث.

