محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره العماني حول الاوضاع في اليمن

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش
محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره العماني حول الاوضاع في اليمن
أكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعُمان، خلال اتصال هاتفي، على أهمية استمرار المشاورات والتوافق بين الدول الإسلامية لمواجهة عوامل التفرقة والفوضى في المنطقة.

وخلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى اليوم الاثنين، ناقش عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول الجانبان قضايا العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عُمان، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأعرب عراقجي عن قلقه إزاء التطورات في جنوب اليمن، مؤكدًا على ضرورة بذل الجهود والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على وحدة أراضي اليمن وترسيخ الاستقرار.

كما استعرض الوزيران التطورات في غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والقرن الأفريقي، وأكدا على أهمية استمرار التشاور والتوافق بين الدول الإسلامية لمواجهة عوامل التفرقة والفوضى في المنطقة.

