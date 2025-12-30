الرئيس بزشكيان يتحدث عن اتخاذ إجراءات لإصلاح النظام النقدي والمعيشي للشعب

وكتب الرئيس مسعود بزشكيان على صفحته في منصة "إكس": "معيشة الشعب هي همّي اليومي. لدينا إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي والمحافظة على القوة الشرائية للشعب قيد التنفيذ. وقد كلفت وزير الداخلية بمهمة الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال مسار الحوار مع ممثليهم، حتى تعمل الحكومة بكامل طاقتها لحل المشكلات والاستجابة بمسؤولية."

يذكر ان طهران شهدت يوم الاثنين بعض الوقفات الاحتجاجية في عدة مناطق لاصحاب الاعمال والمحال التجارية والذين احتجوا على تراجع سعر العملة الوطنية والغلاء ومشاكل اقتصادية.