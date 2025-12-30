عاجل:
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
زيلنسكي لفوكس نيوز: لا أثق في بوتين ولا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي
مصادر محلية: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية
القيادة الجنوبية الأمريكية: نفذنا ضربة استهدفت سفينة تابعة لمنظمات "إرهابية" بالمياه الدولية في المحيط الهادئ
الـ"بنتاغون": شركة "بوينغ" حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات إف-15 لـ"إسرائيل"
القناة 12 الإسرائيلية: مستشارو ترامب حثوه على أن يطلب من نتنياهو معالجة اعتداءات المستوطنين والحد من البناء الاستيطاني
القناة 12 الإسرائيلية: مستشارو ترامب طلبوا منه الضغط على نتنياهو لتحسين الوضع في الضفة الغربية
القناة 12 الإسرائيلية: الفجوات بين مستشاري ترامب ونتنياهو كبيرة ليس فقط في مسألة غزة بل في الضفة الغربية أيضا
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية

الرئيس بزشكيان يتحدث عن اتخاذ إجراءات لإصلاح النظام النقدي والمعيشي للشعب

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش
الرئيس بزشكيان يتحدث عن اتخاذ إجراءات لإصلاح النظام النقدي والمعيشي للشعب
أعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان حكومته لديها إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي والمحافظة على القوة الشرائية للشعب قيد التنفيذ.

وكتب الرئيس مسعود بزشكيان على صفحته في منصة "إكس": "معيشة الشعب هي همّي اليومي. لدينا إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي والمحافظة على القوة الشرائية للشعب قيد التنفيذ. وقد كلفت وزير الداخلية بمهمة الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال مسار الحوار مع ممثليهم، حتى تعمل الحكومة بكامل طاقتها لحل المشكلات والاستجابة بمسؤولية."

يذكر ان طهران شهدت يوم الاثنين بعض الوقفات الاحتجاجية في عدة مناطق لاصحاب الاعمال والمحال التجارية والذين احتجوا على تراجع سعر العملة الوطنية والغلاء ومشاكل اقتصادية.

