سوريا: مجموعات من أنصار السلطة تقتحم أحياء في اللاذقية وتخرّب الممتلكات

أفادت مصادر محلية سورية، مساء الاثنين، عن اقتحام مجموعات من أنصار السلطة الانتقالية لأحياء يقطنها أبناء الطائفة العلوية في اللاذقية وسط ترديد شعارات طائفية.

وقالت المصادر، إنّ أنصار السلطة قاموا بتكسير واجهات المحال التجارية في حي الزراعة، إضافةً الى تكسير زجاج السيارات في الأحياء العلوية.

وأشارت إلى انتشار دوريات الأمن الداخلي في الشوارع الرئيسية بمدينة اللاذقية لضبط الأمن ومواجهة محاولات إحداث فوضى.

وبالتزامن، قُتل شاب من أبناء الطائفة العلوية في إثر إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في قرية عقيربة شرق المحروسة بريف حماة الشمالي، بحسب المرصد السوري.

وفي التفاصيل، أوضح المرصد أن الشاب كان يقف أمام منزله عندما اعترضته مجموعة مسلحة على دراجة نارية، وسألته عن كونه من سكان القرية قبل أن يستفسروا عن انتمائه الطائفي، وعند إجابته بأنه علوي، أقدم أحد المسلحين على إطلاق النار عليه مباشرة.

واعتُقل مساء الأحد، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في محافظة طرطوس الشيخ علي هلهل، وذلك بعدما شهدت مدن بانياس واللاذقية وجبلة وحمص، مظاهرات سلمية لمواطنين مدنيين، ضد السلطة الحالية في سوريا.

وقابل هذه المظاهرات السلمية، اعتداءات بإطلاق نار وبالسلاح الأبيض من قِبل الأمن العام السوري، ما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى.