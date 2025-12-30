السعودية تطلب الإخلاء الفوري لميناء المكلا في حضرموت اليمنية

وأضافت الوكالة إن الإخلاء الفوري لميناء المكلا يهدف إلى حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية.



وفي وقت لاحق نقلت الوكالة السعودية عن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا، موضحة بأنه لم ينتج عن الضربة أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية جراء العملية في الميناء.

وأوضحت انه تم رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد الماضيين دون تصريح رسمي، مضيفة أن السفينتين عطلتا أنظمة التتبع وأنزلتا أسلحة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتأجيج الصراع.

والسبت الماضي، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي بأنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي" بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت نتيجة للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي (التابع للامارات) ، سيتم التعامل المباشر مع أي تحركات عسكرية تخالف الجهود المشتركة للسعودية والإمارات في خفض التصعيد.



وأضاف حينها أن الهدف خروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها، وحماية أرواح المدنيين. وعبرت الرياض عن قلقها إزاء التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخرا التي قامت بها مؤخراً قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.



واعتبرت السعودية تلك التحركات تصعيداً غير مبرر أضرّ بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية، كما قوّض جهود التحالف مشددة على أنها ركزت طوال الفترة الماضية على وحدة الصف وبذلت جهوداً مكثفة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الاستقرار.