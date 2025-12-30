عاجل:
وزير الداخلية علي يرلي كايا: الشرطة اعتقلت اليوم 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في عمليات متزامنة في 21 محافظة
"المجلس الانتقالي": على كافة القوات الإماراتية والمنتسبين إليها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة
رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن يعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يوما
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرقي خان يونس ورفح ومخيم المغازي وبيت لاهيا بقطاع غزة
أكسيوس: نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل
التحالف السعودي: لا يوجد أضرار في البنية التحتية أو المرافق بميناء المكلا جراء عملية الاستهداف
مصادر محلية: قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله بالضفة الغربية
رويترز عن الرئيس التايواني: فريق الأمن القومي يعمل عن كثب مع الجيش لتقييم التطورات الأخيرة وضمان الأمن الوطني
التحالف السعودي: لا وجود لإصابات بشرية أو أضرار جانبية جراء عملية الاستهداف بميناء المكلا
المتحدث باسم التحالف السعودي: تم تنفيذ ضربة جوية استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً في ميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوبي اليمن

إخفاق كارثي في جنوب لبنان يطيح بقائد لواء غولاني

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش
إخفاق كارثي في جنوب لبنان يطيح بقائد لواء غولاني
أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد أركان لواء غولاني، العقيد يوآف ياروم، بعد نحو عام من حادثة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل جندي وضابط بنيران حزب الله، عقب الاطلاع على نتائج التحقيق العسكري.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الحادثة صُنّفت على أنها واقعة خطيرة تمثل إخفاقًا عملياتيًا جسيمًا، انتهت بنتائج مأساوية.

وبيّنت نتائج التحقيق وجود خلل خطير في سلوك العقيد ياروم، سواء في مرحلة التخطيط للعملية أو أثناء تنفيذها، إضافة إلى سماحه بإدخال شخص “مدني” إلى منطقة قتال نشطة دون استكمال الموافقات المطلوبة أو توفير إعداد عملياتي مناسب.

ووفق التحقيق، أُرسلت قوة من لواء غولاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى موقع أثري قديم في جنوب لبنان، كان يتحصن فيه مقاتلون من حزب الله، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مباشر أسفر عن مقتل جندي، إلى جانب الضابط الاحتياطي زئيف إيرليخ، وهو ضابط سابق وباحث في علم الآثار كان يُبدي اهتمامًا خاصًا بالموقع.

وعقب الحادثة، أصدر رئيس الأركان أمرًا بفتح تحقيق موسّع، لبحث ما إذا كانت هناك ضرورة عسكرية فعلية لتنفيذ المهمة في ذلك الموقع، أو ما إذا كان الهدف الحقيقي من إرسال القوة هو تأمين وجود إيرليخ في المكان، وهو ما أثار تساؤلات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

