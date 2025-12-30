عاجل:
إيران تدرج البحرية الكندية على قائمة المنظمات الإرهابية ردا علی إعلان كندا حرس الثورة الإسلامیة منظمة إرهابية
مصادر سورية: غارة للطيران التركي شرقي مدينة عين العرب بريف حلب
حلف قبائل حضرموت: نطالب بالانسحاب الفوري لجميع التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي من حضرموت والمهرة
مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط بلدة المعلّقة بريف القنيطرة الجنوبي
بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: مجلس القيادة هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية
الكرملين: روسيا ستشدد موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا عقب الهجوم على مقر الرئاسة
الكرملين: بوتين وترمب يواصلان الحوار القائم على الثقة ولا ننوي الانسحاب من عملية التفاوض
قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: ضربات إيران القوية في التصدي للعدوان الإسرائيلي أجبرت العدو على طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد وطهران وافقت على ذلك
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة في مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

سموتريتش يهدد بدهس رئيس المحكمة العليا ويثير موجة غضب في "إسرائيل"

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش
سموتريتش يهدد بدهس رئيس المحكمة العليا ويثير موجة غضب في
 أثارت موجة غضب واسعة في كيان الإحتلال الإسرائيلي جراء تصريحات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعا فيها إلى “دهس” رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت بسبب قرار منع إغلاق إذاعة الجيش.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وافقت حكومة نتنياهو بالإجماع على طلب وزير الحرب "يسرائيل كاتس" إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، بداية من مطلع مارس/ آذار المقبل.

وانتقدت المعارضة حينها القرار، واعتبرته “جزءا من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في عام الانتخابات”. لكن كاتس برر قرار الإغلاق بأن “انخراط الإذاعة في المحتوى السياسي يضرّ بالجيش وجنوده ووحدته”.

والأحد، أصدرت المحكمة العليا في الكيان أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار إغلاق الإذاعة لحين صدور حكمها النهائي في الطعون المقدمة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الاثنين، إن سموتيرتش وصف خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه “الصهيونية الدينية”، يتسحاق عميت بأنه “شخص مصاب بجنون العظمة، عنيف، يسرق الديمقراطية الإسرائيلية”.

بدوره، أيد وزير الاتصالات شلومو كارعي تصريحات سموتريتش، وقال بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “يجب تنفيذ ما ورد على لسان وزير المالية”.

في المقابل، هاجمت المعارضة بشدة وزير المالية واعتبرت تصريحاته “تهديدا بالقتل”.

زعيم المعارضة يائير لابيد أعرب عن دعمه لرئيس المحكمة، وقال بتدوينه على منصة “إكس”: “أبعث برسالة دعم إلى رئيس المحكمة العليا، حضرة القاضي يتسحاق عميت، في مواجهة تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بقتله”.

فيما شدد رئيس حزب “الديمقراطيين” المعارض في تدوينة على “إكس” على أن ما حدث “ليس سياسة، بل عالم سفلي”، مؤكدا أنهم يواجهون “عصابة إجرامية” وسيقفون جدار حماية “لسيادة القانون ولدولة إسرائيل”.

