السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، عن أسفها "لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".

وتابع البيان: "تؤكد المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده. وأكدت الخارجية السعودية في بيانها على أهمية استجابة دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال أربعة وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

يأتي ذلك بعدما أغار التحالف بقيادة السعودية على مستهدفا دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي التابع للإمارات بميناء المكلا.

العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

هذا وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي" اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

وأعلن العليمي حالة الطارئ لمدة 90 يوما مؤكدا عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ في اليمن لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.