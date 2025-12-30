عاجل:
إيران تدرج البحرية الكندية على قائمة المنظمات الإرهابية ردا علی إعلان كندا حرس الثورة الإسلامیة منظمة إرهابية
مصادر سورية: غارة للطيران التركي شرقي مدينة عين العرب بريف حلب
حلف قبائل حضرموت: نطالب بالانسحاب الفوري لجميع التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي من حضرموت والمهرة
مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط بلدة المعلّقة بريف القنيطرة الجنوبي
بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: مجلس القيادة هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية
الكرملين: روسيا ستشدد موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا عقب الهجوم على مقر الرئاسة
الكرملين: بوتين وترمب يواصلان الحوار القائم على الثقة ولا ننوي الانسحاب من عملية التفاوض
قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: ضربات إيران القوية في التصدي للعدوان الإسرائيلي أجبرت العدو على طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد وطهران وافقت على ذلك
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة في مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش
السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر
طالبت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات بالانسحاب الفوري لكافة قواتها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، محذرة أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني يُعد “خطًا أحمر”، وأن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمواجهته.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، عن أسفها "لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".

وتابع البيان: "تؤكد المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده. وأكدت الخارجية السعودية في بيانها على أهمية استجابة دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال أربعة وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

يأتي ذلك بعدما أغار التحالف بقيادة السعودية على مستهدفا دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي التابع للإمارات بميناء المكلا.

العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

هذا وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي" اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

وأعلن العليمي حالة الطارئ لمدة 90 يوما مؤكدا عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ في اليمن لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.

