عاجل:
إيران تدرج البحرية الكندية على قائمة المنظمات الإرهابية ردا علی إعلان كندا حرس الثورة الإسلامیة منظمة إرهابية
مصادر سورية: غارة للطيران التركي شرقي مدينة عين العرب بريف حلب
حلف قبائل حضرموت: نطالب بالانسحاب الفوري لجميع التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي من حضرموت والمهرة
مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط بلدة المعلّقة بريف القنيطرة الجنوبي
بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: مجلس القيادة هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية
الكرملين: روسيا ستشدد موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا عقب الهجوم على مقر الرئاسة
الكرملين: بوتين وترمب يواصلان الحوار القائم على الثقة ولا ننوي الانسحاب من عملية التفاوض
قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: ضربات إيران القوية في التصدي للعدوان الإسرائيلي أجبرت العدو على طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد وطهران وافقت على ذلك
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة في مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

دراسة جديدة تكشف فوائد النباتات في حماية العين

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش
دراسة جديدة تكشف فوائد النباتات في حماية العين
اكتشف العلماء أن بعض المواد النباتية الموجودة في الطعام قد تحمي العين من الأمراض وتحافظ على حدة البصر.

وتؤكد الدراسة ان البوليفينولات، الموجودة في الفواكه والخضروات، تساعد على تقليل الالتهابات ودعم خلايا الشبكية، ما يجعلها حليفًا طبيعيًا لعين مع تقدم العمر.

وبيّنت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Nutrients أن البوليفينولات - وهي مواد نشطة بيولوجيا ذات أصل نباتي، لها تأثير وقائي ضد أمراض العين المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن واضطرابات التمثيل الغذائي، مثل مرض المياه الزرقاء (الغلوكوما)، واعتلال الشبكية السكري، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين وأمراض سطح العين.

ودرس الباحثون تأثير أنواع مختلفة من البوليفينولات وهي: الأنثوسيانين، والكركمين، والريسفيراترول، والكيرسيتين، وحمض الفيروليك، وبينت النتائج أن هذه المواد قادرة على تقليل تلف خلايا الشبكية والعصب البصري، وتقليل الالتهابات، والتأثير على النمو المرضي للأوعية الدموية، ودعم عمل أنظمة مضادات الأكسدة في العين.

وأشار العلماء إلى أن معظم النتائج التي حصلوا عليها هي من تجارب أجريت على الخلايا والحيوانات المختبرية، لذا يجب إجراء دراسات سريرية لمعرفة تأثير البوليفينولات على البشر، ووضع توصيات دقيقة لتحديد الجرعات المثلى وأشكال تناول هذه المركبات ومدى سلامتها على المدى الطويل لصحة العين.

وشدد العلماء على أنه يجب النظر إلى البوليفينولات كمكملات غذائية تحافظ على صحة العين وتدعم العلاج الدواء، وليس كبديل عن الأدوية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

خبر سار لمرضى القلب..دواء أكثر فعالية من

خبر سار لمرضى القلب..دواء أكثر فعالية من "الأسبرين"

تأثير الموجات فوق الصوتية على السلوك والمزاج

تأثير الموجات فوق الصوتية على السلوك والمزاج

تمارين رياضية هامة تعزز قوة الدماغ

تمارين رياضية هامة تعزز قوة الدماغ

0% ...

آخرالاخبار

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: رد ايران على أي اعتداء استبدادي سيكون قاسياً وسيجعل الأعداء يندمون

إيران تدرج البحرية الكندية على قائمة المنظمات الإرهابية ردا علی إعلان كندا حرس الثورة الإسلامیة منظمة إرهابية

مصادر سورية: غارة للطيران التركي شرقي مدينة عين العرب بريف حلب

إيران تُصنّف البحرية الكندية «منظمة إرهابية» ردًا على تصرفات أوتاوا

فن الترمة.. عندما يلتقي الابداع بالتراث

شهادة من تحت النار… حكاية فرح وعائلتها في غزة

حلف قبائل حضرموت: نطالب بالانسحاب الفوري لجميع التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي من حضرموت والمهرة

مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط بلدة المعلّقة بريف القنيطرة الجنوبي

رئيسًا لمجلس النواب العراقي.. انتخاب هيبت الحلبوسي بانسجام سياسي نادر

بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: مجلس القيادة هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية