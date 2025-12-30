بالفيديو.. طهران.. مراسم تكريمِ الرياضيين الذين دعموا الشعب الفلسطيني الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش أُقيمت في طهران مراسم تكريمِ الرياضيين الذين دَعموا الشعب الفلسطيني ورفضوا مواجهة نظرائهم من الكيان الصهيوني، بحضور مسؤولين رياضيين وعائلات الشهداء، في رسالة لتعزيز ثقافة الفروسية والقيم الإنسانية في الرياضة. مراسم تكريمِ الرياضيين في طهران ليست كغيرِها، تكريم لمن امتنعوا عن مواجهةِ نظرائِهِم الرياضيين من الكيان الإسرائيلي، في إطار تعزيز ثقافة المقاومة والروح الرياضية الأصيلة. التفاصيل في الفيديو المرفق.. كلمات دليلية الكيان الصهيوني طهران الشعب الفلسطيني تكريمِ الرياضيين