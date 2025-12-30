هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا

وادعى عبد الله أن "الهجوم العسكري الصارخ على ميناء في الجنوب العربي ليس بطولة، ورئيس المجلس الرئاسي اليمني انتهت صلاحيته وفقد شرعيته وبياناته مكانها سلة النفايات" وفق تعبيره.



وأضاف مخاطبا الجمهور السعودي دون تسميته: "لمن يهمه الأمر، الإمارات لا تخذل ولا تتخلى عن حلفائها، تدعمهم بكرم وسخاء سياسي وعسكري، لا تتركهم في منتصف الطريق يواجّهون مصيرهم بدون سند، واضحة في سياساتها وخطواتها، لا تهرب ولا تتهرب من المواجهة، لديها رؤية واضحة لمسؤوليتها القومية والإنسانية وتؤديها بحرص شديد".

* نائب قائد شرطة ابوظبي: ما حدث لا يرضي الله!

بدوره، شن نائب قائد شرطة أبو ظبي ضاحي خلفان هجوما على السعودية، قائلا إن ما فعلته "لا يرضي الله ولا يرضي عباده".



وقال خلفان إنه بعد الضربة السعودية، وبيان وزارة خارجيتها الداعي إلى خروج القوات الإماراتية من اليمن "ضاع الشمال وضاع الجنوب"، متابعا "كأن الشرعية شمالية فقط وليس جنوبية أيضا., احتكار حق الشرعية للشمال دون الجنوب يخالف كل مفاهيم الوحدة التي يدعونها" وفق قوله.



وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني أعلن حالة طوارئ في اليمن، ودعا القوات الإماراتية إلى الخروج، وهو ما أيدته السعودية في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.



واتهمت السعودية، حكومة الإمارات بدعم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن، قائلة إن سياسة أبو ظبي هي من أوصلت الأمور إلى هذا المستوى.