عاجل:
إيران تدرج البحرية الكندية على قائمة المنظمات الإرهابية ردا علی إعلان كندا حرس الثورة الإسلامیة منظمة إرهابية
مصادر سورية: غارة للطيران التركي شرقي مدينة عين العرب بريف حلب
حلف قبائل حضرموت: نطالب بالانسحاب الفوري لجميع التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي من حضرموت والمهرة
مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط بلدة المعلّقة بريف القنيطرة الجنوبي
بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: مجلس القيادة هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية
الكرملين: روسيا ستشدد موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا عقب الهجوم على مقر الرئاسة
الكرملين: بوتين وترمب يواصلان الحوار القائم على الثقة ولا ننوي الانسحاب من عملية التفاوض
قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: ضربات إيران القوية في التصدي للعدوان الإسرائيلي أجبرت العدو على طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد وطهران وافقت على ذلك
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة في مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة
وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 357 مشتبهاً بهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٠١ بتوقيت غرينتش
هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا
في ظل تصعيد التوتر بين السعودية والإمارات في جنوب اليمن، شن الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله هجوما على السعودية، بعد استهدافها سفينتين قادمتين من الإمارات إلى ميناء المكلا اليمني لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وادعى عبد الله أن "الهجوم العسكري الصارخ على ميناء في الجنوب العربي ليس بطولة، ورئيس المجلس الرئاسي اليمني انتهت صلاحيته وفقد شرعيته وبياناته مكانها سلة النفايات" وفق تعبيره.

وأضاف مخاطبا الجمهور السعودي دون تسميته: "لمن يهمه الأمر، الإمارات لا تخذل ولا تتخلى عن حلفائها، تدعمهم بكرم وسخاء سياسي وعسكري، لا تتركهم في منتصف الطريق يواجّهون مصيرهم بدون سند، واضحة في سياساتها وخطواتها، لا تهرب ولا تتهرب من المواجهة، لديها رؤية واضحة لمسؤوليتها القومية والإنسانية وتؤديها بحرص شديد".

* نائب قائد شرطة ابوظبي: ما حدث لا يرضي الله!

بدوره، شن نائب قائد شرطة أبو ظبي ضاحي خلفان هجوما على السعودية، قائلا إن ما فعلته "لا يرضي الله ولا يرضي عباده".

وقال خلفان إنه بعد الضربة السعودية، وبيان وزارة خارجيتها الداعي إلى خروج القوات الإماراتية من اليمن "ضاع الشمال وضاع الجنوب"، متابعا "كأن الشرعية شمالية فقط وليس جنوبية أيضا., احتكار حق الشرعية للشمال دون الجنوب يخالف كل مفاهيم الوحدة التي يدعونها" وفق قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني أعلن حالة طوارئ في اليمن، ودعا القوات الإماراتية إلى الخروج، وهو ما أيدته السعودية في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

واتهمت السعودية، حكومة الإمارات بدعم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن، قائلة إن سياسة أبو ظبي هي من أوصلت الأمور إلى هذا المستوى.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر

السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر

0% ...

آخرالاخبار

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: رد ايران على أي اعتداء استبدادي سيكون قاسياً وسيجعل الأعداء يندمون

إيران تدرج البحرية الكندية على قائمة المنظمات الإرهابية ردا علی إعلان كندا حرس الثورة الإسلامیة منظمة إرهابية

مصادر سورية: غارة للطيران التركي شرقي مدينة عين العرب بريف حلب

إيران تُصنّف البحرية الكندية «منظمة إرهابية» ردًا على تصرفات أوتاوا

فن الترمة.. عندما يلتقي الابداع بالتراث

شهادة من تحت النار… حكاية فرح وعائلتها في غزة

حلف قبائل حضرموت: نطالب بالانسحاب الفوري لجميع التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي من حضرموت والمهرة

مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط بلدة المعلّقة بريف القنيطرة الجنوبي

رئيسًا لمجلس النواب العراقي.. انتخاب هيبت الحلبوسي بانسجام سياسي نادر

بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: مجلس القيادة هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية