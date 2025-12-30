عاجل:
تل أبيب تعلق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها "أطباء بلا حدود"
شهود عيان: الطيران السعودي يشن ضربات جوية استهدفت أرتالا عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق بحضرموت
وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء
تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بساحة العروض في عدن جنوب اليمن "رفضاً لبيان رشاد العليمي جملة وتفصيلا"
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا واعتقلنا بالتعاون مع الحلفاء ما يقرب من 25 عنصراً في "داعش" منذ أسبوعين في سوريا
القناة 14 العبرية: يشتبه في أن انقطاع الاتصالات الواسع النطاق في جميع أنحاء البلاد ناجم عن هجوم إلكتروني
مصادر في جنوب اليمن: انتشار حالة من الرعب والفوضى بين أوساط المجلس الانتقالي بسبب الصراع السعودي-الإماراتي
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين أكدا على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تعزيز التنسيق المشترك
وسائل إعلام إسرائيلية: تعطل شبكات الإنترنت المختلفة في جميع أنحاء "إسرائيل"
مكالمة هاتفية بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي لبحث العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة

تصعيد صيني غير مسبوق حول تايوان يقابله تأهب عسكري تايواني

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصعيد صيني غير مسبوق حول تايوان يقابله تأهب عسكري تايواني
في تصعيد عسكري غير مسبوق، أطلقت الصين صواريخ ونفذت مناورات واسعة النطاق حول تايوان لليوم الثاني على التوالي، محاكيةً سيناريو حصار كامل للجزيرة. وردت تايبيه على الاستفزازات الصينية مؤكدة أن قواتها على أهبة الاستعداد للدفاع عن الجزيرة، وأنها سترد «بهدوء وحزم» على أي تهديد يمس أمنها واستقرار المنطقة.

وتضمنت المناورات العسكرية -التي أطلقت عليها بكين "مهمة العدالة 2025"- محاكاة لحصار كامل للموانئ والمجال الجوي التايواني، وقالت قيادة الجبهة الشرقية بالجيش الصيني إن مناورات بالذخيرة الحية ستجري حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في ⁠المجال البحري والجوي.

وقالت إن التدريبات تتركز في 5 مناطق محيطة بالجزيرة، وتهدف إلى التدرب على "حصار الموانئ والمناطق الرئيسية، والردع المتعدد الأبعاد".

ويُعد هذا الحدث أكبر مناورات تجريها الصين حتى الآن من حيث المساحة الإجمالية والقرب من الجزيرة، وتأتي بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة صفقة أسلحة لتايبيه بقيمة 11.1 مليار دولار.

وردا على المناورات العسكرية، قال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إن المناورات الصينية "لا تتفق مع السلوك المتوقع من قوة كبرى مسؤولة"، مؤكدا أن قوات بلاده على الخطوط الأمامية متأهبة للدفاع عن الجزيرة. وأكد الرئيس التايواني أن قوات بلاده سترد "بهدوء وحزم" لتجنب تصعيد الموقف.

كما دانت وزارة الدفاع التايوانية ما وصفتها بـ"التصرفات الاستفزازية والمتهورة" التي تقوض الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أنها رصدت سقوط حطام صواريخ في مناطق متاخمة لسواحلها. وأعلن وزير الدفاع التايواني إطلاق "حملة اتصالات إستراتيجية شاملة" لتعزيز القدرات الدفاعية الإدراكية للمواطنين وشرح الموقف الميداني.

وقالت وزارة الدفاع إن 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل ظلت تنشط حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

'مهمة العدالة - 2025'.. مناورات صينية عسكرية حول تايوان غدا

'مهمة العدالة - 2025'.. مناورات صينية عسكرية حول تايوان غدا

الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا...والسبب؟

الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا...والسبب؟

0% ...

آخرالاخبار

شاهد.. رئيس الكيان يفنّد تصريحات ترامب بقرب العفو عن نتنياهو!

تل أبيب تعلق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها "أطباء بلا حدود"

رئيسا ايران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

بي بي غيت.. إنتهى عصر الأسرار في كيان الاحتلال

شهود عيان: الطيران السعودي يشن ضربات جوية استهدفت أرتالا عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق بحضرموت

وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء

'إبن جاسم' يحذر من تفاقم مآسي الدول العربية و'عدم استيعابها الدرس'

سيمفونية"إيرانمرد".. حين تعزف الموسيقى سيرة الشهيد قاسم سليماني

تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بساحة العروض في عدن جنوب اليمن "رفضاً لبيان رشاد العليمي جملة وتفصيلا"

المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية نائيني :الكيان الصهيوني تلقى ضربات قوية في الميدان ويعرف مدى قدراتنا الصاروخية