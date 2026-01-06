كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

وأشار مراسلنا إلى أنّ غارة إسرائيلية نفّذتها إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت باحة منزل قريب من أحد مراكز الجيش اللبناني، يقع بين بلدتي دير كيفا وكفر دونين، وكذلك الجهة الغربية لبلدة مجدل سلم، ما أدّى إلى استشهاد شخصين وإصابة عدد من الجرحى.





ونوّه إلى أنّ الاعتداءات لم تقتصر على الغارات الجوية والمسيرات، إذ أقدمت الطائرات المعادية على إلقاء قنابل متفجرة على بلدة البستان في قضاء صور وبلدة عيتا الشعب. كما تعرّضت منازل في بلدة كفرشوبا لرشقات كثيفة من الرشاشات الإسرائيلية المتمركزة في مواقع الاحتلال في رويسات العلم والسماقة، ما ألحق أضراراً بالمنازل.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...