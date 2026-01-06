عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بالفيديو..

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
أفاد حسين عزّ الدين، مراسل العالم في بيروت، باستمرار الغارات الإسرائيلية العدوانية التي بدأت منذ مساء أمس واستمرت حتى فجر اليوم، في خرقٍ متواصل لوقف إطلاق النار.

وأشار مراسلنا إلى أنّ غارة إسرائيلية نفّذتها إحدى الطائرات المسيّرة استهدفت باحة منزل قريب من أحد مراكز الجيش اللبناني، يقع بين بلدتي دير كيفا وكفر دونين، وكذلك الجهة الغربية لبلدة مجدل سلم، ما أدّى إلى استشهاد شخصين وإصابة عدد من الجرحى.


شاهد أيضا.. سلسلة من العدوان الاسرائيلي تستهدف جنوبي وشرقي لبنان

ونوّه إلى أنّ الاعتداءات لم تقتصر على الغارات الجوية والمسيرات، إذ أقدمت الطائرات المعادية على إلقاء قنابل متفجرة على بلدة البستان في قضاء صور وبلدة عيتا الشعب. كما تعرّضت منازل في بلدة كفرشوبا لرشقات كثيفة من الرشاشات الإسرائيلية المتمركزة في مواقع الاحتلال في رويسات العلم والسماقة، ما ألحق أضراراً بالمنازل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف