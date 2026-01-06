عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بالفيديو..

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
سجلت جامعة بيرزيت في رام الله انتهاكا جديدا لحرمة المؤسسات التعليمية، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم الجامعي وإصابة عشرات الطلاب. 

الهجوم الذي وقع بينما كان حوالي ثمانية آلاف طالب في الحرم الجامعي، أسفر عن إصابة تسعة طلاب بالرصاص الحي، واصابة العشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وحالتين نتيجة السقوط أثناء محاولة الهروب من القنابل الصوتية. وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الاعتداء لم يقتصر على الطلاب، بل امتد ليشمل الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، حيث تعرض عدد من الصحافيين للاعتداء من قبل الجنود أثناء تأدية عملهم.

شاهد أيضا.. الأسرى الفلسطينيون.. رحلة الصمود والإعدام



القوات الإسرائيلية قامت أيضا بتحطيم البوابة الرئيسية للجامعة واقتحمت عددا من المباني داخل الحرم الجامعي، في وقت كان من المقرر أن تعرض في الجامعة فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين.

وتزامن هذا الهجوم مع تظاهرة طلابية ووقفات تضامنية مع القضايا الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

آخرالاخبار

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف