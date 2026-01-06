إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

الهجوم الذي وقع بينما كان حوالي ثمانية آلاف طالب في الحرم الجامعي، أسفر عن إصابة تسعة طلاب بالرصاص الحي، واصابة العشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وحالتين نتيجة السقوط أثناء محاولة الهروب من القنابل الصوتية. وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



الاعتداء لم يقتصر على الطلاب، بل امتد ليشمل الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، حيث تعرض عدد من الصحافيين للاعتداء من قبل الجنود أثناء تأدية عملهم.

شاهد أيضا.. الأسرى الفلسطينيون.. رحلة الصمود والإعدام







القوات الإسرائيلية قامت أيضا بتحطيم البوابة الرئيسية للجامعة واقتحمت عددا من المباني داخل الحرم الجامعي، في وقت كان من المقرر أن تعرض في الجامعة فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين.

وتزامن هذا الهجوم مع تظاهرة طلابية ووقفات تضامنية مع القضايا الفلسطينية.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...