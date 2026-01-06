حلب على حافة الإنفجار.. إشتباكات بين قسد وقوات دمشق!

الاشتباكات تبادل الطرفان الاتهامات فيها، حيث اعلنت القوات التابعة لحكومة دمشق ان قسد استهدفت بطائرة مسيرة قواتها ما ادى الى سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين، وانها استهدفت ايضا المنطقة القريبة من دوار شيحان في خرق جديد للاتفاقات الموقعة، وسمع في المنطقة اصوات اشتباكات عنيفة وتم اغلاق الطرقات الرئيسية فيها.







شاهد أيضا.. سانا: 3 قتلى بقصف لـ'قسد' استهدف مبان سكنية بحي الميدان في حلب



وقامت قوات حكومة دمشق باستهداف مستودع ذخيرة تابع لقسد في محيط حي الشيخ مقصود، في رد وصف بالمحدود على استهداف أحياء داخل المدينة.



اما قسد فقد قالت إن الفصائل التابعة لحكومة دمشق تواصل استهداف مركز ناحية دير حافر المكتظ بالمدنيين في ريف حلب. واضافت انها تحمل هذه الفصائل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير. ولفتت قسد الى ان هذه الفصائل اطلقت قذائف على حي الميدان في حلب. مؤكدة انها تحتفظ بحقها في الرد والدفاع عن مناطقها.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...