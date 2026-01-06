عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بالفيديو..

حلب على حافة الإنفجار.. إشتباكات بين قسد وقوات دمشق!

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصعيدٌ خطير في مدينة حلب شمالي سوريا.. المواجهات تجددت بين القوات الكردية من جهة والقوات التابعة لحكومة دمشق من جهة اخرى، ما اعاد مشهد التوتر الى الواجهة من جديد..

الاشتباكات تبادل الطرفان الاتهامات فيها، حيث اعلنت القوات التابعة لحكومة دمشق ان قسد استهدفت بطائرة مسيرة قواتها ما ادى الى سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين، وانها استهدفت ايضا المنطقة القريبة من دوار شيحان في خرق جديد للاتفاقات الموقعة، وسمع في المنطقة اصوات اشتباكات عنيفة وتم اغلاق الطرقات الرئيسية فيها.



شاهد أيضا.. سانا: 3 قتلى بقصف لـ'قسد' استهدف مبان سكنية بحي الميدان في حلب

وقامت قوات حكومة دمشق باستهداف مستودع ذخيرة تابع لقسد في محيط حي الشيخ مقصود، في رد وصف بالمحدود على استهداف أحياء داخل المدينة.

اما قسد فقد قالت إن الفصائل التابعة لحكومة دمشق تواصل استهداف مركز ناحية دير حافر المكتظ بالمدنيين في ريف حلب. واضافت انها تحمل هذه الفصائل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير. ولفتت قسد الى ان هذه الفصائل اطلقت قذائف على حي الميدان في حلب. مؤكدة انها تحتفظ بحقها في الرد والدفاع عن مناطقها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف