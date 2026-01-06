التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، منح نتنياهو، الإذن بالهجوم "إذا لزم الأمر".
الإعلام العبري : التحركات في لبنان لنزع سلاح حزب الله لا تفي بشروط وقف إطلاق النار.
القناة 15 العبرية الخاصة: الموقفان الإسرائيلي والأمريكي متطابقان بشأن ضرورة نزع سلاح حزب الله.
شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا إسرائيليا ضد العديد من المناطق والقرى جنوب وشرق لبنان.
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان.
زاعما أنه سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"حزب الله" في تلك المناطق.
شاهد أيضا.. لبنان.. من الرصد إلى الضغط: كيف تحوّلت 'الميكانيزم' إلى أداة تدخّل سيادي
دان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
واعتبر أن توقيتها يثير علامات استفهام كثيرة حول الأهداف الكامنة خلف هذا التصعيد.
خبراء : جيش الاحتلال يخطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية في احتلال جديد لأراضي الجنوب.
النائب محمود قماطي :حزب الله لن يقبل باستمرار استباحة الأراضي اللبنانية على يد الاحتلال.
النائب حسن عزّ الدين :الولايات المتحدة تحاول عبر السياسة والمؤامرات تحقيق ما فشل فيه العدو.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان بذريعة منع حزب الله من إعادة التسلّح.
الشیخ نعیم قاسم : العار كل العار لمن يبرر لـ"إسرائيل" ولا يضغط لوقف عدوانها.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...