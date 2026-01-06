التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، منح نتنياهو، الإذن بالهجوم "إذا لزم الأمر".

الإعلام العبري : التحركات في لبنان لنزع سلاح حزب الله لا تفي بشروط وقف إطلاق النار.

القناة 15 العبرية الخاصة: الموقفان الإسرائيلي والأمريكي متطابقان بشأن ضرورة نزع سلاح حزب الله.

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا إسرائيليا ضد العديد من المناطق والقرى جنوب وشرق لبنان.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان.

زاعما أنه سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"حزب الله" في تلك المناطق.







شاهد أيضا.. لبنان.. من الرصد إلى الضغط: كيف تحوّلت 'الميكانيزم' إلى أداة تدخّل سيادي





دان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

واعتبر أن توقيتها يثير علامات استفهام كثيرة حول الأهداف الكامنة خلف هذا التصعيد.

خبراء : جيش الاحتلال يخطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية في احتلال جديد لأراضي الجنوب.

النائب محمود قماطي :حزب الله لن يقبل باستمرار استباحة الأراضي اللبنانية على يد الاحتلال.

النائب حسن عزّ الدين :الولايات المتحدة تحاول عبر السياسة والمؤامرات تحقيق ما فشل فيه العدو.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان بذريعة منع حزب الله من إعادة التسلّح.

الشیخ نعیم قاسم :‌ العار كل العار لمن يبرر لـ"إسرائيل" ولا يضغط لوقف عدوانها.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...