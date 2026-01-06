عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

باختصار..

التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦
٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش
صحيفة معاريف:"إسرائيل"تكثف الإستعداد للهجوم على حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، منح نتنياهو، الإذن بالهجوم "إذا لزم الأمر".

الإعلام العبري : التحركات في لبنان لنزع سلاح حزب الله لا تفي بشروط وقف إطلاق النار.

القناة 15 العبرية الخاصة: الموقفان الإسرائيلي والأمريكي متطابقان بشأن ضرورة نزع سلاح حزب الله.

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا إسرائيليا ضد العديد من المناطق والقرى جنوب وشرق لبنان.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان.

زاعما أنه سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"حزب الله" في تلك المناطق.



شاهد أيضا.. لبنان.. من الرصد إلى الضغط: كيف تحوّلت 'الميكانيزم' إلى أداة تدخّل سيادي

دان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

واعتبر أن توقيتها يثير علامات استفهام كثيرة حول الأهداف الكامنة خلف هذا التصعيد.

خبراء : جيش الاحتلال يخطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية في احتلال جديد لأراضي الجنوب.

النائب محمود قماطي :حزب الله لن يقبل باستمرار استباحة الأراضي اللبنانية على يد الاحتلال.

النائب حسن عزّ الدين :الولايات المتحدة تحاول عبر السياسة والمؤامرات تحقيق ما فشل فيه العدو.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان بذريعة منع حزب الله من إعادة التسلّح.

الشیخ نعیم قاسم :‌ العار كل العار لمن يبرر لـ"إسرائيل" ولا يضغط لوقف عدوانها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

