إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

التفاصيل بدأت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد قوات النخبة الأميركية «دلتا» وترحيلهما إلى خارج البلاد.





ترامب اعتبر أن العملية جاءت في توقيتها المثالي، مؤكدا عدم سقوط قتلى في صفوف القوات الأميركية مع تسجيل إصابات محدودة. وأضاف أن مادورو كان داخل موقع محصن، وأن واشنطن كانت مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تتخذ قرارات بشأن الخطوة التالية والقيادة المقبلة في فنزويلا، مع تأكيد نيتها الانخراط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...