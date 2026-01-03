عاجل:
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب
مسؤول في الخارجية الأمريكية: بدء التحضيرات الأولية للسماح بإعادة فتح سفارتنا في كراكاس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيسا للبرلمان

إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش
في لحظة مفصلية سبقتها تطورات متسارعة ومؤشرات تصعيد لافتة، دخلت فنزويلا مرحلة جديدة من التوتر مع الولايات المتحدة، بعدما انتقلت المواجهة إلى خطوة غير مسبوقة طالت رأس هرم السلطة وفتحت على مسار سياسي وأمني بالغ الحساسية.

التفاصيل بدأت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد قوات النخبة الأميركية «دلتا» وترحيلهما إلى خارج البلاد.


شاهد أيضا.. بعد العدوان على فنزويلا.. البرازيل تدعو لاجتماع طارئ والمكسيك تنادي للتحرك الفوري



ترامب اعتبر أن العملية جاءت في توقيتها المثالي، مؤكدا عدم سقوط قتلى في صفوف القوات الأميركية مع تسجيل إصابات محدودة. وأضاف أن مادورو كان داخل موقع محصن، وأن واشنطن كانت مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تتخذ قرارات بشأن الخطوة التالية والقيادة المقبلة في فنزويلا، مع تأكيد نيتها الانخراط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي.

الصين تعارض التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية

مادورو يعلن براءته أمام محكمة أميركية ويؤكد أنّه أسير حرب

الألغام تحصد أرواح آلاف المدنيين في اليمن

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب