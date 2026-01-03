إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

وقالت رتيبة النتشة وهي مختصة بالشأن الإسرائيلي: حقيقة الأمور تظهر دائماً بأن "إسرائيل" هي من يبادر في الهجوم على الجيران ويقلل من الاستقرار في الشرق الأوسط. فتصرفات إسرائيل لا تحترم سيادة الدول بشكل أساسي، وهجومها المفتعل على إيران في المرة الأولى يشير إلى أنها تحضر لضربة أخرى، وبحاجة إلى ترويج إعلامي لهذا الخطر.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، يرافقه رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، زيارة ميدانية إلى إحدى الوحدات العملياتية التابعة لشعبة الاستخبارات. وخلال الزيارة، تلقى وزير الحرب إحاطات أمنية شاملة حول مختلف الساحات الإقليمية والتحديات العسكرية والاستخباراتية القائمة، حيث تركزت النقاشات بشكل أساسي على إيران.



وتتزايد المخاوف الأمنية والسياسية المتعلقة بقدرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على التعامل مع تهديدات صاروخية متقدمة. ويُعتقد أن الإيرانيين، بالتعاون مع روسيا والصين، قد حصلوا على أسلحة جديدة واستعدوا للمعركة القادمة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...