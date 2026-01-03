عاجل:
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب
مسؤول في الخارجية الأمريكية: بدء التحضيرات الأولية للسماح بإعادة فتح سفارتنا في كراكاس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيسا للبرلمان

إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش
أفاد موقع "واللا"عبري أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت منسوب الجهوزية تحسباً لهجوم إيراني مفاجئ قد يتم تنفيذه عبر صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والمخاوف من توسع دائرة المواجهة.

وقالت رتيبة النتشة وهي مختصة بالشأن الإسرائيلي: حقيقة الأمور تظهر دائماً بأن "إسرائيل" هي من يبادر في الهجوم على الجيران ويقلل من الاستقرار في الشرق الأوسط. فتصرفات إسرائيل لا تحترم سيادة الدول بشكل أساسي، وهجومها المفتعل على إيران في المرة الأولى يشير إلى أنها تحضر لضربة أخرى، وبحاجة إلى ترويج إعلامي لهذا الخطر.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، يرافقه رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، زيارة ميدانية إلى إحدى الوحدات العملياتية التابعة لشعبة الاستخبارات. وخلال الزيارة، تلقى وزير الحرب إحاطات أمنية شاملة حول مختلف الساحات الإقليمية والتحديات العسكرية والاستخباراتية القائمة، حيث تركزت النقاشات بشكل أساسي على إيران.

شاهد أيضا.. هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

وتتزايد المخاوف الأمنية والسياسية المتعلقة بقدرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على التعامل مع تهديدات صاروخية متقدمة. ويُعتقد أن الإيرانيين، بالتعاون مع روسيا والصين، قد حصلوا على أسلحة جديدة واستعدوا للمعركة القادمة.


التفاصيل في الفيديو المرفق ...

نتنياهو في واشنطن: تحالف معلن… ورؤيتان متصادمتان لإدارة حرب غزة

نتنياهو في واشنطن: تحالف معلن… ورؤيتان متصادمتان لإدارة حرب غزة

تفّاحتا.. الشهيدة والشاهدة على مجازر الاحتلال خلال حرب الـ 66 يوم

تفّاحتا.. الشهيدة والشاهدة على مجازر الاحتلال خلال حرب الـ 66 يوم

إخفاق كارثي في جنوب لبنان يطيح بقائد لواء غولاني

إخفاق كارثي في جنوب لبنان يطيح بقائد لواء غولاني

عندما يقمع كيان الاحتلال حرية إعلامه..هأرتس مثالا

عندما يقمع كيان الاحتلال حرية إعلامه..هأرتس مثالا

إيرواني: اختطاف مادورو وزوجته انتهاك للقانون الدولي...نفاق أميركا في دعم الشعب الإيراني

الصين تعارض التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية

رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة

مادورو يعلن براءته أمام محكمة أميركية ويؤكد أنّه أسير حرب

الألغام تحصد أرواح آلاف المدنيين في اليمن

وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون

مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا

مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب