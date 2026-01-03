عاجل:
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب
مسؤول في الخارجية الأمريكية: بدء التحضيرات الأولية للسماح بإعادة فتح سفارتنا في كراكاس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيسا للبرلمان

شاهد.. المرصد الأورومتوسطي يحذّر من خطورة إقامة"المدينة الخضراء"برفح!

خروقات وانتهاكات إسرائيلية متواصلة ومتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة وسط ظروف معيشية مأساوية يواجهها أهل القطاع  خاصة مع قرار الاحتلال حظر 37 منظمة إنسانية دولية من العمل في غزة الأمر الذي وصف بالسابقة الخطيرة التي تهدد المبادئ الإنسانية العالمية.


مصادر طبية أكدت استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة خلال الساعات الماضية وإصابة ثمانية عشر مواطنا من النازحين على الأقل بنيران جيش الاحتلال وقصفه لخانيونس ولمواصي رفح جنوبي القطاع وبلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية المتبقية بمنطقة السطر الشرقي شمالي خان يونس جنوبي قطاع، وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة إلى أكثر من 71.384 شهيدا و 171.251 مصابا.


شاهد أيضا.. الأمطار تغرق مجددا آلاف خيام النازحين وتعرض حياتهم للخطر!



الأمطار الغزيرة تسببت في غرق عشرات خيام النازحين التي تفتقد الى أبسط مقومات الصمود في ظل الصقس العاصف الذي يخيم على القطاع المحاصر وحولت الامطار الغزيرة الشوارع المليئة بالردميات والأتربة الناتجة عن الدمار في القطاع الى مستنقعات من المياه اغرقت خيم النازحين وأتلفت الأغطية والفرش واضطرت عائلات بأكملها بينهم نساء وأطفال لقضاء يومهم دون مأوى آمن


نتنياهو في واشنطن: تحالف معلن… ورؤيتان متصادمتان لإدارة حرب غزة

نتنياهو في واشنطن: تحالف معلن… ورؤيتان متصادمتان لإدارة حرب غزة

تفّاحتا.. الشهيدة والشاهدة على مجازر الاحتلال خلال حرب الـ 66 يوم

تفّاحتا.. الشهيدة والشاهدة على مجازر الاحتلال خلال حرب الـ 66 يوم

إخفاق كارثي في جنوب لبنان يطيح بقائد لواء غولاني

إخفاق كارثي في جنوب لبنان يطيح بقائد لواء غولاني

عندما يقمع كيان الاحتلال حرية إعلامه..هأرتس مثالا

عندما يقمع كيان الاحتلال حرية إعلامه..هأرتس مثالا

الصين تعارض التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية

مادورو يعلن براءته أمام محكمة أميركية ويؤكد أنّه أسير حرب

الألغام تحصد أرواح آلاف المدنيين في اليمن

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب