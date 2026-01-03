

مصادر طبية أكدت استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة خلال الساعات الماضية وإصابة ثمانية عشر مواطنا من النازحين على الأقل بنيران جيش الاحتلال وقصفه لخانيونس ولمواصي رفح جنوبي القطاع وبلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية المتبقية بمنطقة السطر الشرقي شمالي خان يونس جنوبي قطاع، وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة إلى أكثر من 71.384 شهيدا و 171.251 مصابا.





شاهد أيضا.. الأمطار تغرق مجددا آلاف خيام النازحين وتعرض حياتهم للخطر!







الأمطار الغزيرة تسببت في غرق عشرات خيام النازحين التي تفتقد الى أبسط مقومات الصمود في ظل الصقس العاصف الذي يخيم على القطاع المحاصر وحولت الامطار الغزيرة الشوارع المليئة بالردميات والأتربة الناتجة عن الدمار في القطاع الى مستنقعات من المياه اغرقت خيم النازحين وأتلفت الأغطية والفرش واضطرت عائلات بأكملها بينهم نساء وأطفال لقضاء يومهم دون مأوى آمن



التفاصيل في الفيديو المرفق ...